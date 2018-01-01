"Крылья Советов" победили "Целье" на сборах

Сегодня, 11:45

6 июля "Крылья Советов" одержали победу над "Целье" из Словении в контрольном матче.

Игра прошла на стадионе "Петроль" в словенском городе Целье.

Встреча команд завершилась со счетом 2:1. Голы у "Крыльев" забили Радоньич, (27') и Терехов, (79').

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