6 июля "Крылья Советов" одержали победу над "Целье" из Словении в контрольном матче.

Игра прошла на стадионе "Петроль" в словенском городе Целье.

Встреча команд завершилась со счетом 2:1. Голы у "Крыльев" забили Радоньич, (27') и Терехов, (79').