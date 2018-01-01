В матче второго тура РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 15 780 зрителей, в упорной борьбе уступили тульскому "Арсеналу" – 2:3, сообщает сайт команды.

В середине первого тайма гости смогли забить в ворота Сергей Рыжикова два безответных мяча. На 22-й минуте счет открыл Сергей Ткачев, а спустя две минуты голкипер самарцев капитулировал после удара Кангвы – 0:2.

Перед перерывом команда Миодрага Божовича один мяч отыграла. На 43-й минуте после подачи от Антона красивым ударом через себя ворота "Арсенала" поразил Александр Соболев – 1:2. Отметим, что для нашего нападающего это уже третий мяч в первых двух турах чемпионата.

Во второй половине соперники обменялись забитыми мячами. На 52-й минуте отрыв в два мяча у гостей восстановил Тудорие, а спустя четыре минуты с нескольких метров ворота "Арсенала" расстрелял Тарас Бурлак – 2:3.

В итоге 3:2, победа "Арсенала" и первое поражение "Крыльев" в новом сезоне. Следующий матч самарцы проведут 27 июля на выезде в Уфе против одноименной команды. Начало встречи – в 15:00 по самарскому времени.