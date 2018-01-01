"Крылья" проиграли дома, но не вылетели из РПЛ
Вчера, 22:17
Самарские "Крылья Советов" остаются в российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам стыковых матчей, в которых играли с "Нижним Новгородом".
На выезде в Нижнем Новгороде "Крылья" выиграли со счетом 3:1.
Сегодня на стадионе "Самара Арена" наша команда проиграла - 0:1. Единственный мяч забил Даниил Фомин с пенальти.
Но по сумме двух встреч самарцы остались в РПЛ.
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