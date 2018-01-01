"Крылья" поднялись с последней строчки
Вчера, 01:35
В 11 туре РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Тамбов" - 2:0. Сообщает официальный сайт клуба.
Оба мяча самарцы забили во втором тайме. На 73-й минуте наша команда получила право на пенальти, который мощным ударом четко реализовал один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев - 1:0.
Окончательный счет встречи установил Максим Канунников. Соболев вывел 99-го номера один на один с Гиорги Шелией, а Канунников в касание расстрелял ворота "Тамбова" - 2:0.
2:0 на табло, "Крылья" обыграли прямого конкурента по таблице, одержав первую победу с 17 августа. Теперь в активе самарцев 11 очков.
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