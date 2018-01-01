В 11 туре РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Тамбов" - 2:0. Сообщает официальный сайт клуба.

Оба мяча самарцы забили во втором тайме. На 73-й минуте наша команда получила право на пенальти, который мощным ударом четко реализовал один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев - 1:0.

Окончательный счет встречи установил Максим Канунников. Соболев вывел 99-го номера один на один с Гиорги Шелией, а Канунников в касание расстрелял ворота "Тамбова" - 2:0.

2:0 на табло, "Крылья" обыграли прямого конкурента по таблице, одержав первую победу с 17 августа. Теперь в активе самарцев 11 очков.