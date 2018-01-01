"Крылья" победили ЦСКА 2:0

Вчера, 11:29

4 июля, в матче первого тура российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена"одержали уверенную победу над столичным ЦСКА — 2:0.

Как сообщает сайт клуба, на "Самара Арене" сегодня собралось 25287 зрителей.

Оба гола у нашей команды забил Александр Соболев. На 51-й минуте нападающий получил мяч от Дмитрия Кабутова, развернулся и нанес точный удар в угол ворот — 1:0.

Спустя семь минут седьмой номер "Крыльев" оформил дубль, переиграв Игоря Акинфеева с пенальти, который сам же и заработал — 2:0.

До конца встречи команда Миодрага Божовича имела еще несколько моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогла.

Последний раз самарцы обыгрывали ЦСКА в Москве 21 ноября 2015 года. Тогда волжане победили со счетом 2:0, благодаря дублю Адиса Яховича.

В Самаре "Крылья" брали верх над "армейцами" 12 лет назад — 24 июня 2007 года. Единственный гол у нашей команды на 29-й минуте забил Давид Муджири.

Следующий матч чемпионата РПЛ "Крылья Советов" снова проведут дома. 20 июля самарцы сыграют с тульским "Арсеналом". Начало встречи — в 17:30.

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