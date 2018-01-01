Футболисты "Крыльев Советов" и ЦСКА сыграли вничью 0:0 в матче 1-го тура РПЛ.

Соперники создали несколько 100% голевых моментов, но вратари – Евгений Конюхов и Игорь Акинфеев – каждый раз спасали свои команды.

Президент Евгений Гинер сегодня прилетел в Самару поддержать свою команду на стадионе. Но армейцам не помогло даже это.

Столичные гости раздосадованы стартом чемпионата России, а для самарского клуба, вернувшегося в РПЛ, ничья с ЦСКА - прекрасный задел.