"Крылья" и ЦСКА сыграли всухую на "Самара Арене"
Вчера, 22:04
Футболисты "Крыльев Советов" и ЦСКА сыграли вничью 0:0 в матче 1-го тура РПЛ.
Соперники создали несколько 100% голевых моментов, но вратари – Евгений Конюхов и Игорь Акинфеев – каждый раз спасали свои команды.
Президент Евгений Гинер сегодня прилетел в Самару поддержать свою команду на стадионе. Но армейцам не помогло даже это.
Столичные гости раздосадованы стартом чемпионата России, а для самарского клуба, вернувшегося в РПЛ, ничья с ЦСКА - прекрасный задел.
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