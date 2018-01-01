Крестный ход пройдет в память о небесном покровителе города

Вчера, 01:11

Святитель Алексий, митрополит Московский является православным небесным покровителем Самары.

2 июня, в день памяти святителя Алексия, пройдет Крестный ход. В связи с этим движение по нескольким центральным улицам города будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации Самары. Жителям города рекомендуется заранее продумывать свой маршрут с учетом перекрытий и выбирать пути объезда.Движение будет ограничено:

  • С 10:00 до завершения мероприятия - по улице Некрасовской от ул. Ленинской до ул.Куйбышева;
  • С 11:00 до завершения мероприятия - по улице Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;
  • С 11:30 до завершения мероприятия - по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул.Максима Горького.
ТАКЖЕ
в рубрике

На Волге замечены случаи щучьей чумы

Губернатор за парк, который будет похож на лес

Ташла готовится к приезду патриарха Кирилла

Многодетные семьи смогут сами выбирать земельные участки

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Закрылась последняя "Пчёлка"
Самарский продуктовый рынок потерял последнего ритейлера.
Лядингейт. В Сызрани разгорается сексуально-коррупционный скандал
Жена Лядина в Youtube разоблачает мэра.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.