Святитель Алексий, митрополит Московский является православным небесным покровителем Самары.

2 июня, в день памяти святителя Алексия, пройдет Крестный ход. В связи с этим движение по нескольким центральным улицам города будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации Самары. Жителям города рекомендуется заранее продумывать свой маршрут с учетом перекрытий и выбирать пути объезда.Движение будет ограничено: