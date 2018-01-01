Крестный ход пройдет в память о небесном покровителе города
Вчера, 01:11
Святитель Алексий, митрополит Московский является православным небесным покровителем Самары.
2 июня, в день памяти святителя Алексия, пройдет Крестный ход. В связи с этим движение по нескольким центральным улицам города будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации Самары. Жителям города рекомендуется заранее продумывать свой маршрут с учетом перекрытий и выбирать пути объезда.Движение будет ограничено:
- С 10:00 до завершения мероприятия - по улице Некрасовской от ул. Ленинской до ул.Куйбышева;
- С 11:00 до завершения мероприятия - по улице Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;
- С 11:30 до завершения мероприятия - по ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул.Максима Горького.
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