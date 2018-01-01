Крематория не будет?

24 мая 2018, 19:58

Областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища«Рубежное». Об этом решении сообщает сайт городской администрации:

В Администрации города под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной прошла очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства крематория на территории кладбища «Рубежное»с инициативной группой жителей поселка.

По результатам предыдущей встречи в связи с обеспокоенностью жителей рабочая группа приняла решение обратиться в соответствующие органы для проведения проверки по факту законности выдачи разрешения на строительство крематория.

Прокуратурой области была проведена проверка в областном министерстве строительства с привлечением представителей Роспотребнадзора, экспертной организации, застройщика и проектировщика. О результатах проверки на встрече рассказал начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Иван Рогуля:

«При подготовке документации для получения разрешения на строительство были допущены нарушения законодательства, которые не были учтены при выдаче разрешения. В связи с чем в адрес министра строительства Самарской области Александра Баландина внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства и отменить разрешение на строительство».

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