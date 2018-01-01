Ведущий отечественный биограф Николая II Пётр Мультатули откликнулся публикацией "Илиодор Гапонович" на видеоматериалы священника Русской Православной Церкви Самарской митрополии о. Андрея Федосова.

В этих материалах Федосов критически оценивает канонизацию последнего русского императора и высказывает уважение Владимиру Ульянову (Ленину). Приводим текст Петра Мультатули, размещенный на портале общества "Двуглавый Орел".

ИЛИОДОР ГАПОНОВИЧ

17 июля 2018 года исполнилось сто лет со дня изуверского убийства святой Царской Семьи.

В Екатеринбурге состоялся более чем стотысячный Крестный ход, который прошел от Храма на крови, на месте которого до 1975 года стоял Ипатьевский дом, где была убита Царская Семья, до Ганиной Ямы, где честные тела Мучеников были уничтожены с помощью огня и серной кислоты.

Возглавлял Крестный ход Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прошедший вместе с верующим народом и духовенством 21 километр.

Практически во всех храмах России в эти дни прошли службы и молебны святым Царственным Страстотерпцам. Однако как оказалось не все возносили молитвы святому Царю.

Известный ранее в очень узком кругу священник Русской Православной Церкви Самарской митрополии, имеющий церковные награды: крест с украшениями и палицу, Андрей Федосов, имеющий своеобразный «позывной» «Киберпоп», в своем видеоблоге от 17 июля 2018 г., то есть в день Царского Крестного хода, обрушил хулу на Императора Николая II, не просто повторив в отношении него всю большевистскую ложь, но проявив редкое даже для современных коммунистов кощунство, явно намекнув о возможности в будущем «деканонизации» Царской Семьи.

Вот, его слова: «Для меня лично решение о его канонизации (Государя — примеч. авт.) видится по крайней мере спорным, не потому что он не в раю, а потому что не понятно для чего».

То есть «Киберпоп» не понимает, зачем Господь ввел Государя Императора Николая Александровича и его Семью в Царствие Небесное. У «Кибирпопа» на этот счет совсем иное мнение!». Уже сами эти утверждения, ставящие решение Архиерейского собора Русской Православной Церкви о прославлении святого Царя под сомнение, должны, на наш взгляд стать поводом для рассмотрения Церковного суда.

Потому что такие «мнения» являются святотатством. По такой логике «Киберпоп» завтра начнется сомневаться, а правильно ли канонизировали преподобного Серафима Саровского, святой ли Царевич Димитрий Угличский, существовали ли благоверные Петр и Февронья, а дальше, вообще, может усомниться, является ли Господь наш Иисус Христос Богом воплоти?

И что, мы христиане должны спокойно ждать пока это святотатство дойдет по своей логической цепочке до конца?

Почему, мы должны терпеть подобную мерзость от все того же «Кибера»: «Николая II расстреливали как тирана и преступника… я бы сказал так: пули которые вылетели когда-то из солдатских винтовок в мирных безоружных рабочих 9 января 1905 года, пролетели сквозь время и настигли самого Николая II и его семью в подвале Ипатьевского дома. Вот что это было за убийство».

Начнем с того, что «Киберпоп» исторически абсолютно безграмотен (протоиерей, благочинный Красноармейского (нарочно не придумаешь!) благочиния). Он не знает, что 9 января 1905 года была организована провокация эсерами, столь любимых его сердцу строителями нового мира, и что первые убитые были не рабочие, а офицеры армии и полиции, что Государя не было в Петрограде, что, узнав, о трагедии, он из своих средств лично обеспечивал до самого Февральского переворота семьи погибших и раненых.

Но «Киберпоп» не просто безграмотен. Он осмеливается назвать святого Царя «преступником» и фактически оправдать его убийство и убийство его Семьи, «виной» за 9-е января!

Скажу откровенно, такие перлы позволяли себе только во времена Ленина и Троцкого, даже в 30-е годы и в дальнейшем советская власть старалась такие сравнения не делать. Слишком много уже было пролито большевиками крови, в том числе и во время расстрелов рабочих демонстраций. Меня удивляет только одно: каким образом этот человек стал священником? Каким образом, его рукоположили?

Напомню еще раз: это заявление «Киберпоп» сделал 17 июля 2018 года! Я в совпадения не верю, а потому убежден: весть этот эфир понадобился специально для глумления и кощунства в Царские дни. В своих дальнейших «выходах в эфир» «Киберпоп» начал восхвалять большевистского главаря Ленина, рассказывая, как он счастлив, что сходил в мавзолей, и какой Ильич был «идейный», «чрезвычайно умный и талантливый».

Эти радостные пузыри счастья очень точно определил самарский деятель Дмитрий Сивиркин, который заявил, обращаясь к клирику: «Своим поведением Вы воздвигаете хулу на Духа Святаго, что Вам не простится ни в сем веке, ни в будущем».

«Киберпопа» это тоже не остановило, и он дал видео-ответ Д. Сивиркину, где повторил мантры «Церковь вне политики», и поплакался, что какие все злые, набросились на него, а он то всего лишь похвалил политического деятеля, то бишь Ленина. И дальше принялся «Киберпоп» опять нашего Царя хулить, да либерально-большевистские сказки о нем рассказывать. Рассказывает «Киберпоп», да ждет новых ему ответов, чтобы свои «стримы-экстримы» дальше продолжать. Но не дождется.

Не будем мы с «Киберпопом» разговаривать. Дело это бесполезное, да и не нужное, потому как является «Киберпоп» результатом коллективного творчества, даже если он этого не знает, злейших врагов Церкви. Отлично зная, сколь любим и дорог святой Царь-Мученик Николай II русскому православному народу и видя, как растет его почитание в целом, даже у инославных и иноверных, поняв, что большевистская тупая пропаганда в отношении Государя больше не работает (про убитых кошечек, Ходынку и т.п.), враги решили зайти с самого святого для нас захода — с позиций Православной Церкви.

Сначала решили втянуть нас в бесконечные словопрения и обсуждения черепов и костей, зубов и скелетов из Поросенкова лога, надеясь, что мы этим только и займемся в день 150-летия со дня рождения Государя и столетия мученической кончины Царской Семьи.

Но мы, православные, не поддались на провокации и, не прекращая участвовать в отстаивании истины в связи с «Екатеринбургскими останками», провели в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Владивостоке, Калининграде, Самаре, Екатеринодаре (Краснодаре), Костроме и сотнях других городов и поселков, Царские дни, в которых приняли участие сотни тысяч человек со всей России.

По всей России и за ее пределами открыты бюсты и памятные доски Государю, вышло много книг, статей, брошюр, приученных к Царским дням. В Белграде 17 июля 2018 г. состоялся крестный ход, в котором приняли участие Патриарх Сербский Ириней, представители высшей власти Сербии. Для врагов же России, для их глобалистских сатанинских планов, нет более опасной исторической фигуры, чем Государь Император Николай Александрович. Ибо в нем с особой силой воплотилась Святая Русь, с ее идеалами и нравственными ориентирами, то, что так хотели уничтожить все упыри ХХ века, которые столь дороги священнику Андрею Федосову.

Поэтому и стоит у духовных наследников этих упырей задача: любыми способами имя Царское закидать грязью, опорочить его, подсунуть нам лже-царей. Но самое важное для них, сделать это руками представителей Церкви, а лучше всего с помощью священников. Собственно, это уже имело место в начале ХХ века, когда 9 января 1905 г., упомянутое всуе «Киберпопом», эсеровский боевик по кличке «Огнедышащий», потирая руки, сказал, глядя на толпы рабочих: «Какое величие замысла, использовать веру в Царя и Бога для революции».

Тогда, в начале ХХ в. врагам Царя и России, удалось найти священников и даже епископов (Антонин (Грановский), будущий обновленец), сыгравших страшную провокаторскую роль в деле разжигания революции. Наиболее известны из них иерей Георгий Гапон и иеремонах, затем расстрига, Илиодор. Один действовал с позиций эсеров, то есть как бы слева, другой с позиций «черносотенства», то есть как бы справа.

Наши враги хотят и сегодня найти таких лже-пастырей-провокаторов, создать из них некоего Илиодора Гапоновича, цель которого отвести людей от Бога и Его святых, подменить добро злом. Казалось бы, как может священник Русской Церкви восхвалять Ленина, по личному приказу которого были осквернены мощи святого Преподобного Сергия Радонежского, расстреляны сотни священников и иереев?

Как может священник игнорировать слова Святителя Тихона (Белавина), который 13 (26) октября 1918 г. обратился к Совету народных комиссаров, возглавляемого, как известно Лениным, с обращением, в котором заявлял: ««Все взявшие меч мечом погибнут» (Мф. 26, 52) Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными комиссарами». Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды. <…> Вы обагрили руки русского народа его братской кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализации, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем «кулаков», стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха, но какими бы названиями не прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями. <…> И что еще скажу. Не достанет мне времени" (Евр. 11, 32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя....».

Вот, Илиодор Гапонович, опровержение вашей лжи «Церковь вне политики»! Ведь вы, дай вам волю и святого Патриарха Тихона в политике бы обвинили!

Более того, вы того самого зверя, о котором говорил святитель, называете «умным», «волевым», ходите в его капище, то есть фактически поклоняетесь, даже не Владимиру Ильичу Ульянову, а Зверю.

Вы восхваляете человека и режим, уничтоживший миллионы русских людей, в том числе сотни тысяч священников и мирян, и, одновременно, хулите святого Царя. При этом, то что вы вменяете ему беспробудно безграмотно и было бы смешно, если бы за этой безграмотностью не скрывался звериный оскал.

Илиодор Гапонович утверждает, что Николай II виновен в том, что назначал вокруг себя «слабых подхалимов, умеющих хорошо угождать начальству». Даже школьник знает имена ярких, волевых, выдающихся государственных деятелей эпохи Императора Николая II: Н.Х. Бунге, Н.П. Боголепов, Д.С. Сипягин, В.К. Плеве, Великий Князь Сергей Александрович, П.А. Столыпин, В.Н. Коковцов, Л.А. Кассо.

Они и десятки других под руководством Государя делали Россию великим и могущественным государством, это они вывели ее в 5 ведущих экономик мира, сделали ее энергетической сверхдержавой, это они подняли жизненный уровень народа на недосягаемую до сих пор высоту.

И за это их убивали, те самые, что так дороги сердцу Илиодора Гаппоновича, моральные дегенераты, исполненные дьявольской гордыней «весь мир разрушить до основания». Разрушили… До сих пор отстроить не можем. И не сможем, пока будет существовать коллективный Илиодор Гаппонович. Ему наплевать на миллионы убитых, замученных, растерзанных, умерших от голода.

Ему наплевать на распятых на Царских вратах священников, на отравленных ипритом крестьян, на Бутовский полигон, на Левашовскую пустошь, на Соловки и ГУЛаг. Илиодор Гапонович и Владимир Ильич суть одно и тоже общественное явление.

О них сказал Спаситель: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн 8: 44).

Страшная судьба Гапона, убитого его эсеровскими попутчиками, Сергея Труфанова (Илиодора), ставшего баптистом и отпавшего от Церкви, и Ленина, в приступе безумия вывшего на луну и просившего прощения у стульев в гостиной, лучшее подтверждение этим словам Господа нашего.

Автор: Петр Мультатули

Общество "Двуглавый Орёл"