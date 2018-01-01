Бывший руководитель Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС) Виктор Костин стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет "Самарское обозрение".

Костина подозревают в том, что он неправомерно выплатил самому себе премии в размере 2,548 млн рублей.

СОФПИЖС на селе создан в 1996 г. с целью поддерживать жилищное строительство в сельских районах. Когда регион возглавил Николай Меркушкин, а минстрой - Алексей Гришин, фондом некоторое время руководил Реналь Мязитов. Затем на СОФПИЖС на селе перебросили выходца из Мордовии Виктора Костина. Он руководил самарским фондом с середины 2014 г. по сентябрь 2018 года. С приходом Костина у СОФПИЖС на селе значительно выросли суммы госконтрактов, в основном связанных с выделением жилья детям-сиротам. В 2017 г. фонд заключил контрактов на рекордные 738 млн руб. (для сравнения: в 2013 г. эта сумма была чуть выше 4 млн рублей).

С уходом команды Меркушкина Костину пришлось оставить свое кресло. Его отставка сопровождалась массой претензий со стороны проверяющих и контролирующих органов. Все претензии публично транслировались в соцсетях депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Он открыто заявлял об исчезновении 900 млн руб. со счетов в СОФПИЖС.

Довольно скоро к проверкам подключились прокуроры, которые выяснили факт начисления главой СОФПИЖС самому себе премий на 2,548 млн рублей. Распоряжения о выплате себе премий к Дню строителя и за производственные показатели подписал лично глава фонда. Позднее СОФПИЖС по требованию прокуратуры отменил приказы о выплате премий Костину и подал иск в суд об их взыскании.

18 июня 2019 г. по материалам проверки УЭБиПК ГУ МВД РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Как следует из его фабулы, в период с декабря 2017 г. по август 2018 г. Виктор Костин, действуя "в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя", распорядился об издании приказов, на основании которых ему были неправомерно выплачены денежные премии на общую сумму 2,548 млн рублей. Вред, причиненный действиями бывшего руководителя СОФПИЖС, оценен как "существенный". Максимальная санкция ч. 1 ст. 201 УК РФ - лишение свободы на срок до четырех лет.

Виктор Костин сообщил изданию, что знает о возбуждении дела и уже опрошен по нему, но от более детальных комментариев отказался. Свой процессуальный статус по делу он также не уточнил. По данным ИАС "СПАРК-Интерфакс", экс-глава СОФПИЖС сейчас руководит саранским ООО "Центр бизнеса и туризма" (вложения в ценные бумаги), в учредителях которого ранее были Алексей Гришин и Алексей Меркушкин.