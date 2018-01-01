Прокурор Самарской области Константин Букреев оставляет свой пост и переходит на работу в Московскую транспортную прокуратуру

Сразу два источника подтвердили «Самарскому Обозрению», что прокурор Самарской области Константин Букреев покидает свой пост в регионе и переходит на работу в Московскую транспортную прокуратуру. «Он уже прошел согласование у генпрокурора РФ Юрия Чайки, подчиненным об уходе объявили в прошлую пятницу», — говорит источник «СО» ОНЛАЙН. Другой собеседник «СО» уточняет, что с понедельника, 12 августа Константин Букреев уйдет в отпуск, его назначение в Москву займет пару месяцев. И.о. прокурора региона, по предварительной информации, станет первый зампрокурора Игорь Харитонов.

Константин Букреев возглавил Самарскую областную прокуратуру в 2016 году в возрасте 37 лет, перейдя на эту должность с поста начальника управления Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе. В Самарской области он запомнился работой с обманутыми дольщиками и борьбой с нелегальными игорными клубами.В так называемом противостоянии силовиков и местных элит Букреев не участвовал, в связи с чем в кулуарах сложилось мнение, что в регионе он временно. Чтобы продвинуться дальше по карьерной лестнице, Букреев должен был несколько лет поруководить прокуратурой в крупном субъекте, что и произошло.