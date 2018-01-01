24 июля 2018, 15:22
В субботу, 21 июля прошло большое совещание по Фабрике-кухне. Председательствовал Александр Хинштейн.
Он подверг разгромной критике не только исполнителей, фактически сорвавших контракт, но и заказчиков - Государственный музейно-выставочный центр "Росизо".
По словам Хинштейна в ближайшее время будет решаться вопрос о смене пользователя Фабрики-кухни. Скорее всего, памятник конструктивизма заберут у "Росизо" и передадут на баланс другому подведомственному учреждению Минкульта России.
Рассматривается вариант открытия в здании филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева или другой федеральной организации. Средневолжскому филиалу Государственного центра современного искусства в составе "Росизо", скорее всего, придется искать себе помещение.
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