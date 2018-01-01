Кому достанется Фабрика-кухня? Александр Хинштейн заявил, что здание заберут у "Росизо"

24 июля 2018, 15:22

В субботу, 21 июля прошло большое совещание по Фабрике-кухне. Председательствовал Александр Хинштейн.

Он подверг разгромной критике не только исполнителей, фактически сорвавших контракт, но и заказчиков - Государственный музейно-выставочный центр "Росизо".

По словам Хинштейна в ближайшее время будет решаться вопрос о смене пользователя Фабрики-кухни. Скорее всего, памятник конструктивизма заберут у "Росизо" и передадут на баланс другому подведомственному учреждению Минкульта России.

Рассматривается вариант открытия в здании филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева или другой федеральной организации. Средневолжскому филиалу Государственного центра современного искусства в составе "Росизо", скорее всего, придется искать себе помещение.

ТАКЖЕ
в рубрике

Археологи все-таки будут раскапывать первую самарскую крепость

Директор Самарского хореографического училища Марина Федулова получила срок

Можно ли провести "Рок над Волгой" на "Самара Арене"?

Фабрику-кухню снова спасли. Работы возобновят в августе

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Нетрезвый 24-летний водитель сбил четверых детей и двух взрослых
Все доставлены в больницу, угрозы для жизни людей нет.
Партия Сурайкина поддержала Киберпопа
Дискуссию по поводу публикаций в видеоблоге священника из с. Красноармейское о.Андрея Федосова "Коммунисты России" считают травлей.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.