В субботу, 21 июля прошло большое совещание по Фабрике-кухне. Председательствовал Александр Хинштейн.

Он подверг разгромной критике не только исполнителей, фактически сорвавших контракт, но и заказчиков - Государственный музейно-выставочный центр "Росизо".

По словам Хинштейна в ближайшее время будет решаться вопрос о смене пользователя Фабрики-кухни. Скорее всего, памятник конструктивизма заберут у "Росизо" и передадут на баланс другому подведомственному учреждению Минкульта России.

Рассматривается вариант открытия в здании филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева или другой федеральной организации. Средневолжскому филиалу Государственного центра современного искусства в составе "Росизо", скорее всего, придется искать себе помещение.