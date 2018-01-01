Зима в этом году не хочет уходить из Самарской области. Почему это происходит уже объяснял Гидрометеоцентр, но необычность происходящего вызывает к жизни самые неожиданные суждения. Самарский астролог и экстрасенс, пожелавший назваться Мануил, рассказал дословно следующее:

Я объясню просто, на бытовом уровне, что Масленица - это один из древнейших обрядов. Он уходит корнями в еще дочеловеческую историю. Вся наша духовность, сознание появились много позже. Потому что в основе этого праздника - радость пережитой зимы и начало новой жизни. А тот, кто видел ящерку, которая греется на первом солнышке, смекнет, что не только людям доступна радость. И вот такую новую жизнь мы празднуем в масленицу - это наша традиция, обряд всего рода человеческого и не только человеческого, живого. Самый древний праздник. Поэтому каждый его элемент имеет значение, его духовный смысл гораздо глубже, а влияние элементов, работавших тысячелетиями, не просто огромно, а необъятно для человеческого понимания. И вот все наше самарское племя собралось на площади, чтобы проводить зиму и встретить весну. Верховный вождь здесь же. Он читает заклинания и возносит молитвы. Племя совершило все нужные приготовления к обряду. Должно случится то, что в искусстве называется кульминацией. Но ничего не происходит. Масленицу не сжигают. Весна не наступает. Люди не совершили самый нужный, главный обряд, отказались прогонять зиму и звать весну, нарушили порядок, который существовал тысячелетиями. Поэтому в марте метет вьюга.