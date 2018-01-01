"Комитет «Тольяттиазота» от криминала" подготовил обращение в органы государственной власти Самарской области с просьбой оказать содействие в наведении порядка на ТоАЗе и избавлении его от преступной деятельности экс-руководителей химического гиганта – Владимира и Сергея Махлаев и их ставленников из числа нынешнего руководства предприятия. криминального наследия Махлаев, нанесшего предприятию тяжелый материальный ущерб. Об этом сообщает портал ТЛТгород.ру

Обращение «Комитета» направлено Полномочному представителю Президента РФ в ПФО Комарову И.А, Председателю Самарской Губернской Думы Котельникову Г.П., Губернатору Самарской области Азарову Д.И., Председателю Комитета Самарской Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Хасаеву Г.Р., Председателю Комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Шевцову Ю.М., Председателю Думы г.о. Тольятти Остудину Н.И.

Согласно поступившим из Губернской Думы и Администрации губернатора ответам, обращение активистов «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала направлены также Министру промышленности и торговли Самарской области Жданову М.Н, Прокурору Самарской области Букрееву К.Н. и Начальнику ГУ МВД России по Самарской области Винникову А.И. для рассмотрения по существу и принятия мер.

Подписи под обращением активисты «Комитета» в течение недели собирали на улицах Тольятти и Самары, соответствующая петиция опубликована также на сайте Change.org. На текущий момент под обращением подписались уже более 8 тысяч человек, сбор подписей продолжается.

5 июля 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти вынес Владимиру и Сергею Махлаям и их иностранным соучастникам обвинительный приговор, согласно которому они должны возместить «Тольяттиазоту» многомиллиардный ущерб и выплатить крупные штрафы. Заочно осужденные приговорены к длительным срокам лишения свободы. 8 октября в Самарской областном суде началось рассмотрение жалобы адвокатов осужденных на приговор.

Как указывается в обвинительном приговоре, осужденные вступили в преступный сговор и создали организованную группу для совершения хищений на «Тольяттиазоте». Систематические хищения денежных средств на «Тольяттиазоте» совершались членами преступного сообщества на протяжении многих лет.

Активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» обращают внимание общественности и руководителей органов государственной власти на те печальные последствия, к которым привела преступная деятельность экс-руководителей химического гиганта – Владимира и Сергея Махлаев и которую продолжают вести ставленники Махлаев из числа нынешнего руководства предприятия.

При помощи зарубежных юристов Махлаи создали сеть подставных офшоров, через которые члены преступного сообщества совершали хищения. Подконтрольные Махлаям банки помогали выводить и отмывать выручку от экспортных продаж ТОАЗа.

Продукцию завода сначала продавали аффилированной с членами ОПГ фирме, для чего умышленно занижали экспортные цены. Затем продукцию перепродавали на мировом рынке уже по гораздо более высоким ценам. Многомиллиардную разницу Махлаи присваивали. Отпускные цены ТОАЗа на экспортируемую продукцию практически равнялись, а иногда были ниже себестоимости.

Предельно завышалась стоимость строительных подрядов. Через подставных подрядчиков, в числе которых значительное количество иностранных фирм, незаконно выводилась часть прибыли предприятия.

Не получая прибыли от своих зарубежных продаж, «Тольяттиазот» ежегодно вынужден был брать кредиты в «Тольяттихимбанке» под высокие проценты на закупку сырья и поддержание производства. Сам «Тольяттихимбанк» при этом полностью принадлежал Владимиру Махлаю, а теперь принадлежит его сыну – Сергею. Завод финансировался только в том объеме, который позволял ему не останавливаться и продолжать работать на обогащение Махлаев и их зарубежных подельников.

В 2001– 2010 годах Махлаи незаконно вывели на свои офшорные фирмы значительную часть производственных активов предприятия – агрегат аммиака № 7, производство метанола, производство карбамидо-формальдегидного концентрата, цех № 13. В результате мошеннических действий эти активы юридически перестали принадлежать заводу, и с тех пор прибыль от их работы идет на офшорные счета Махлаев, а ТОАЗ за использование некогда своих собственных активов выплачивает арендную плату.

В условиях дефицита финансирования часть производственных активов ТОАЗа регулярно страдает из-за поломок и вынужденно простаивает. Происходят утечки аммиака и других вредных веществ в цехах – это стало даже своеобразным «фирменным стилем» производства на «Тольяттиазоте».

Скрывать следы столь масштабных преступлений Махлаям помогал надежный коррупционный кордон. Благодаря мощному коррупционному прикрытию, Махлаи легко закрывали уголовные дела, уходили от уплаты налогов и нарушали все мыслимые нормы промбезопасности и экологии на ТоАЗе.

Махлаевское ОПГ создало на базе «Тольяттиазота» множество криминальных группировок, которые поставили под контроль отдельные службы завода. За счет криминальных бизнесов доверенные лица беглых Махлаев кормились сами и содействовали в преступной деятельности своих заокеанских покровителей. Многие из ставленников Махлаев «работают» по сей день в руководстве завода.

Их задача – трудиться на благо своих покровителей, а не на будущее предприятия. Именно этим можно объяснить, что руководители завода отказываются от огромных денежных средств – десятков миллиардов рублей, которые должны выплатить заводу Махлаи по решению суда в качестве возмещения ущерба, причиненного хищениями.

«Смотрящие» Махлаев за ТОАЗом обманывают и запугивают работников ТОАЗа. Завод якобы может закрыться, его активы будут распроданы, работники лишатся своих рабочих мест, а город лишится 5 млрд рублей налогов. Они вводят работников завода и общественность в заблуждение, и устраивают марионеточные митинги и другие мероприятия чтобы не потерять свои высокооплачиваемые должности и продолжать кормиться с рук Махлаев.

Несмотря на решение суда, возмещать ущерб Махлаи, очевидно, не собираются. Активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» обеспокоены и возмущены сложившейся ситуацией и готовы предпринять все законные меры для защиты градообразующего предприятия.

«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» появился в сентябре нынешнего года. Основная цель организации – борьба с криминалом на заводе и возвращение на «Тольяттиазот» нескольких десятков миллиардов рублей, похищенных его хозяевами Махлаями и их зарубежными соучастниками. Среди других задач организации – сохранение рабочих мест на ТоАЗе, повышение заработных плат и премий, модернизация оборудования, повышение промышленной и экологической безопасности производства на «Тольяттиазоте», а также пополнение бюджета Самарской области за счет декриминализации «Тольяттиазота»

По материалам информационного портала ТЛТгород.ру