На совещании в Правительстве министр строительства Евгений Чудаев доложил Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову об итогах повторной проверки береговой полосы Волги на территории от поселка Гранный до поселка Волжский. Пишет сайт правительства Самарской области.

Министр Евгений Чудаев рассказал, что во время рейда был обнаружен ряд строящихся на волжском берегу объектов. В частности, на правой стороне Волги в пределах национального парка «Самарская Лука» на нескольких базах отдыха ведется строительство домов, предположительно, капитального характера, а также работы по берегоукреплению.

При этом директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов, также принимавший участие в совещании, отметил, что владельцы ряда объектов имеют необходимые документы. К примеру, у базы отдыха «Сосенки» есть документы на право пользования участком в границах нацпарка, а строительные работы ведутся в соответствии с нормативами, прописанными в проекте освоения лесов. В рамках законодательства действуют и владельцы базы отдыха «Вольница».

Глава региона обратил внимание членов рабочей группы на то, что если все работы оформлены в соответствии с установленными нормами, у застройщиков есть проект, прошедший экспертизу, то никаких претензий к строителям быть не должно: «По закону все делают, правильный проект — нет вопросов. Но если есть нарушения, вы их останавливайте сейчас, потом будет поздно. Когда построят — сносить тяжелее. Необходимо провести работу сейчас», — обратился Дмитрий Азаров к членам рабочей группы.

Проверить наличие у владельцев упомянутых баз отдыха полного комплекта разрешительной документации на проведение работ по берегоукреплению специалисты планируют в ближайшее время.

Обсуждая застройку левого берега Волги, члены рабочей группы отметили, что зафиксировали строительство кафе и проведение работ по берегоукреплению в районе 8 просеки. Глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков провел встречу с собственниками объекта:

«Я встречался с хозяином кафе. Он содержит его с 2000 года и регулярно платит все налоги, — сказал Владимир Чернышков. — Сейчас на объекте проводятся работы по берегоукреплению. Хозяева объекта утверждают, что имеют всю необходимую документацию. В ближайшее время проведем проверку и выясним, так ли все на самом деле».

Дмитрий Азаров отметил, что муниципальные власти и профильные ведомства должны оперативно реагировать на информацию о незаконной застройке береговой полосы и факты самозахвата земель. «Видите нарушение — реагируете сразу, не прячьтесь за формальные процедуры. Останавливайте процесс там, где есть нарушение закона», — подчеркнул Губернатор.

Работа по противодействию незаконной застройке береговой полосы Волги будет продолжена. Рабочей группе предстоит расширить границы осмотра и фиксировать факты строительных работ на береговой полосе от Новокуйбышевска до плотины ГЭС.