Вынесение приговора в Комсомольском районном суде Тольятти по делу о хищении с «Тольяттиазота» 85 млрд руб. намечено на 4 июля, чтобы помешать вынесению обвинительного приговора, руководство завода попыталось вывести многотысячный коллектив предприятия на митинг протеста - пишет портал Tltgorod.ru. Предполагалось, что на этом митинге работники завода примутся защищать от правосудия хозяев завода – Владимира и Сергея Махлаев, много лет скрывающихся от уголовных дел за границей, а также их зарубежных подельников Циви и Рупрехта. По замыслу организаторов, работники завода единым фронтом должны были выступить в защиту тех, кто годами обворовывал завод и сам трудовой коллектив, кто довел некогда флагманское предприятие отечественной химии до удручающего технического состояния, кто уклонялся от уплаты налогов в городской и областной бюджеты. Видимо, именно Махлаям трудовой коллектив должен был высказать признательность за низкие зарплаты, за непостроенные для работников завода дома, за нехватку мест в детских садах и больницах, за неблагоустроенные дворы и рытвины на дорогах.

Вместо уплаты налогов, которые бы направлялись на решение социальных проблем города и региона, беглые хозяева завода предпочитали набивать собственные карманы и устраивать себе роскошную жизнь за рубежом. Теперь у них случились неприятности, которые могут обернуться тюремными сроками – и тут в ход пошло манипулирование трудовым коллективом.

Но собрать многотысячный коллектив завода на митинг, несмотря на угрозы, так и не получилось. Да, вероятно под давлением своего руководства около сорока-пятидесяти человек, в основном, из числа вышедших на пенсию работников завода, все же пришли и стояли с плакатами. В оцеплении мероприятия находилось внушительное количество сотрудников полиции и «подкачанных» ребят в темной одежде. С импровизированной сцены в этот момент доносились лозунги «грудью встать на защиту ТоАЗа», «не допустить произвол», «приложить все силы и отстоять завод».

Дальше одних только лозунгов пошел Андрей Иванов, генеральный директор ПАО «Трансаммиак» и бывший работник «Тольяттиазот». Во всех бедах Махлаев он обвинил московского предпринимателя Дмитрия Мазепина, владельца компании «Уралхим» (миноритарного акционера ПАО «Тольяттиазот»). Он сказал, что Мазепину, чтобы ликвидировать свои задолженности, «ТоАЗ» нужен как «палочка-выручалочка, за которую он цепляется. Если сейчас он не захватит «Тольяттиазот», он утонет, и мы знать его не будем». Иванов добавил, что недавно арестованный председатель правления «Тольяттихимбанка» Александр Попов, которому Следственный комитет предъявил обвинения по 210 статье УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), является его другом и партнером. «Завтра меня так же возьмут под ручки и увезут, и каждого из вас заведут по 210 статье» – пообещал Иванов в заключение своего выступления.

По сути, Иванов сделал чудовищный по своему цинизму намек 4-тысячному коллективу завода: верхушка «Тольяттиазот» организовала преступное сообщество, которое грабило рабочих и уничтожало завод. А когда это вскрылось, отвечать за преступления должны будут простые рабочие.

Выступивший на митинге заместитель генерального директора «Тольяттиазот» Виктор Казачков в своем выступлении пошел еще дальше. Он воззвал к Комсомольскому районному суду, где 4 июля ожидается вынесение приговора подсудимым, и лично к судье Кириллову о том, что надо принять справедливый судебный акт, так как судья Кириллов живет в Комсомольском районе Тольятти и ему еще долго жить в этом городе. По сути, это высказывание – не что иное, как завуалированная угроза суду – метод, который широко использовался подсудимыми наравне с подкупом должностных лиц.

Надо сказать, что в течение долгих лет продолжать преступную деятельность по хищению средств и имущества ПАО «Тольяттиазот» Махлаям помогали обширные, богато оплачиваемые связи. Помимо вывода денежных средств с завода и их отмывания, часть денег обналичивалась и шла на подкуп чиновников и сотрудников правоохранительных структур, без которых все эти схемы просто не могли бы существовать столь долго. Теперь Следственный Комитет намерен прервать финансовую подпитку преступного сообщества и навести порядок на «Тольяттиазоте». Борьбой с этим и призвал Иванов заняться рабочим «Тольяттиазот».

Впрочем, собравшиеся на митинге так и не проявили активности. Спровоцировать социальные волнения и дестабилизировать обстановку в городе руководству «Тольяттиазот» так и не удалось.

Похоже, угрозы беглых олигархов Махлаев поднять рабочих на протестные акции были последней надеждой, но она так и не реализовалась. Расчет Махлаев на то, что работники «ТоАЗа» побросают свои рабочие места и выйдут на митинг, чтобы участвовать в беспорядках ради спасения от суда международной банды, не оправдался. Какие теплые чувства к подсудимым может испытывать обычный рабочий ТОАЗа, годами работавший в опасных для жизни условиях за более чем скромную зарплату, чтобы Циви в Швейцарии и Махлаи в США и Англии могли и дальше себе ни в чем не отказывать?

Собравший несколько десятков рабочих 1 июля митинг – не первый раз, когда скрывающиеся за рубежом мошенники бессовестно пытаются прикрыться трудовым коллективом. Недавно СМИ опубликовали написанное якобы рабочими завода в письмо в Верховный суд РФ, в котором говорится: «Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей». Если кто-то из рабочих и подписал это, то вероятно под страхом увольнения, а то и чего похуже. Можно поверить, что сотрудники ТОАЗа действительно беспокоятся за судьбу своих семей. Но не за судьбу Циви, Рупрехта или американского агента Сергея Махлая. Вдобавок многие рабочие наверняка не знали, что параллельно руководством «ТоАЗа» рассматривался вариант полной остановки завода, при котором большинство из них просто оказалось бы на улице.

Самое интересное, что многие из рабочих, которых согнали на митинг, никогда в глаза не видели своих заграничных «благодетелей». Владимир Махлай сбежал в Лондон еще в 2005 г. после того, как в России против него было возбуждено уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и уклонении от налогов. В свое время именно он обманом и угрозами заставлял рабочих отдавать акции «ТоАЗа», полученные ими в результате приватизации. В последние годы Махлай активно интересовался политикой и не раз писал о необходимости полной смены власти в России.

Его сын Сергей с 1994 г. живет в США, гражданином которых является. В Тольятти он в последний раз был в 2006 г. Но это не просто беглый олигарх. В Америке у Сергея Махлая явно есть мощная «крыша», защищающая его от выдачи в Россию. Чего стоят хотя бы несколько паспортов в его распоряжении – на имена George Mack, SergeMakligh и несколько других. Ранее СМИ уже писали, что все это неспроста: Махлай-младший якобы регулярно перечислял часть выведенных из Тольятти денег в некий фонд на Багамских островах, созданный отставными сотрудниками ФБР. Иными словами, беглый олигарх оказался завербован американскими спецслужбами, которым щедро платил за прикрытие.

То, что и подавляющая часть трудового коллектива не пришла на митинг, показывает, что происки беглых олигархов не увенчались успехом, а их угрозы не возымели действия. Думается, что и суд не поддастся на грубую попытку шантажа и дестабилизации обстановки, предпринятой международной бандой Махлаев и Циви. Недавно против нее было возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества или участие в нем». Один из ее членов – глава «Тольяттизимбанка» Александр Поповы уже задержан и дает показания на своих главарей.

По материалам информационного портала Tltgorod.ru