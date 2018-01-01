Кирилин продолжит борьбу в суде

Сегодня, 11:17

Александр Кирилин , отстраненный от должности в середине февраля решением Самарского районного суда, обжаловал это решение в порядке апелляции.

Как сообщает "Самарское Обозрение" эту информацию подтвердили в Самарском районном суде:

Жалоба от Кирилина поступила, в ближайшее время она должна быть направлена на рассмотрение в Самарский областной суд.

Александр Кирилин - подозреваемый по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. В

По версии Следственного Комитета, в 2012–2016 годах гендиректор РКЦ инициировал заключение договора поставки гидравлического вытяжного пресса немецкой фирмы Schuler с ООО «Союзобщемашимпорт». Фирма, как считают правоохранители, была аффилирована с родственниками и близкими Кирилина. По мнению следствия, РКЦ могло приобрести оборудование напрямую, и "переплата" при покупке пресса составила 2 миллиона евро, которые и фигурируют в деле Кирилина, как сумма нанесенного государству ущерба.

Фотография: 63.ru

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