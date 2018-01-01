Картамышеву оставят в покое

27 сентября 2018, 17:26

Приговор экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой вступил в законную силу и оспариваться не будет. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Приговор бывшему директору гимназии №1 Любови Картамышевой был оглашен в начале сентября 2018 года и стал настоящей сенсацией. Изначально фигурантка обвинялась в получении взятки в сумме 800 тысяч рублей, полученной за перевод двух детей в 4-й класс гимназии.

Свидетелями по делу стали два министра областного правительства — Дмитрий Шляхтин (минспорта) и Владимир Пылев (минобразования), которые выступали в роли переговорщиков. Во время прений гособвинитель запросила для экс-директора гимназии №1 наказание в виде 7 лет колонии с пятилетним запретом на работу на руководящих постах в учреждениях образования.

Однако суд посчитал Картамышеву виновной лишь в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 80 тыс. руб. От наказания фигурантка была освобождена сразу же в зале суда.

Приговор был оспорен стороной гособвинения и в срок до 2 октября защита Картамышевой должна была представить свои возражения на апелляционное представление. Но случилось неожиданное: апелляционное представление было отозвано и приговор вступил в законную силу. Об этом сообщил адвокат Картамышевой Эльчин Мамедов.

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