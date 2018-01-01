Какие задачи поставил Азаров перед новыми министрами

28 сентября 2018, 14:14

28 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч с будущими руководителями министерств. Об этом сообщает сайт областного правительства:

Глава региона предложил мэру Новокуйбышевска Сергею Маркову стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ. Министром экономического развития и инвестиций станет тольяттинец Дмитрий Богданов, занимавший пост заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.

Губернатор ранее анонсировал назначения руководителей региональных ведомств из числа глав муниципальных образований, применивших наиболее эффективные и результативные практики, работающих «на земле». Это особенно касается социально-значимых сфер, где руководителю необходим опыт прямого общения с людьми и оперативного решения вопросов.

Напомним, первым подобное предложение получил глава Кинельского района Николай Абашин, сумевший привлечь в муниципалитет крупнейших инвесторов и закрепить лидерские позиции в сельскохозяйственной отрасли по региону.

«Назначения на должности министров областного Правительства глав муниципальных образований будут еще, а некоторым областным управленцам будет предложено получить опыт муниципальной работы. Будем обретать командный дух и единство понимания задач», — подчеркивал Дмитрий Азаров.

Необходимо отметить, что сегодня Новокуйбышевск – один из лидеров в сфере благоустройства и решения проблем ЖКХ, внедрения системы «Умный город». Глава региона во время своих визитов в Новокуйбышевск неоднократно отмечал, что муниципалитет является лидером и входит в число пилотных городов по внедрению цифровых технологий в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Эта тема крайне чувствительна для всех жителей Самарской области. Конечно, ситуация, когда из года в год вопросы подготовки к отопительному сезону зачастую решаются в авральном режиме, не свидетельствует о системной, эффективной работе. Думаю, совместно мы сможем ситуацию кардинально исправить, создать понятные, четкие, жесткие, прозрачные правила ведения бизнеса, эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, защиты интересов жителей», — Дмитрий Азаров обозначил основные задачи Сергею Маркову.

Будущий руководитель ведомства подчеркнул, что направление работы ему известно, а также отметил готовность применять и тиражировать в отрасли лучшие инициативы, которые были реализованы в других регионах и за пределами страны.

Еще один тренд формирования Правительства, заданный Дмитрием Азаровым, — возвращение успешных и эффективных специалистов на самарскую землю. Дмитрий Богданов до 2012 года был начальником управления по работе с российскими резидентами технопарка «Жигулевская долина», затем с 2012 по 2017 годы руководил департаментом экономического развития мэрии Тольятти. В Правительстве Ульяновской области Дмитрий Богданов курировал региональные ведомства, относящиеся к так называемому блоку развития: финансы, экономика, имущество, информационные технологии, институты развития.

Дмитрий Азаров обозначил главные задачи, стоящие перед региональным минэкономом: улучшение инвестиционного климата, реализация и поддержка крупных проектов, работа с федеральными структурами, межведомственное взаимодействие.

Сергей Марков и Дмитрий Богданов приступят к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели.

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