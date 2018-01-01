матче заключительного тура чемпионата России московский ЦСКА одержал крупную победу над самарскими "Крыльями Советов". "Армейцы" отправили в ворота соперника шесть безответных голов и заняли итоговое четвертое место в турнирной таблице.

Самарская команда выглядела на поле очень бледно, и такой итог встречи вполне закономерен.

"Крылья" будут играть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Забитыми голами в составе "красно-синих" отметились Хёрдур Магнуссон, Яка Бийол, Арнор Сигурдарссон, Иван Обляков и дважды Федор Чалов. Он стал лучшим бомбардиром в РПЛ.

Эта победа позволила ЦСКА опередить в турнирной таблице своего принципиального соперника — московский "Спартак" и выйти в Лигу Европы.

"Крылья Советов" заняли 13-место. Соперником самарцев в "стыковых" матчах будет "Нижний Новгород". Клуб финишировал на четвертом месте в Футбольной Национальной Лиге.

Первый матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" состоится 30 мая в Нижнем. Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня.