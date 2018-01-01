Как живет полковник Росгвардии Сазонов? Фотографии скромных домов
25 июля 2018, 23:29
25 июля был задержан Дмитрий Сазонов, полковник Росгвардии и сын Виктора Сазонова - спикера Губернской Думы. После задержания, сотрудники ФСБ и СК провели обыск по месту жительства арестованного.
Фотографии двух домов, расположенных на одном участке и их интерьеров были опубликованы "Самарским Обозрением".
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