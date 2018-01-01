25 июля был задержан Дмитрий Сазонов, полковник Росгвардии и сын Виктора Сазонова - спикера Губернской Думы. После задержания, сотрудники ФСБ и СК провели обыск по месту жительства арестованного.

Фотографии двух домов, расположенных на одном участке и их интерьеров были опубликованы "Самарским Обозрением".