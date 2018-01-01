Вчера, 13:14
ФСБ раскрыла детали задержания первого замначальника областного УФСИН Дениса Шматова, об этом пишет "Самарское Обозрение".
Полковник внутренней службы Шматов был задержан вчера с поличным при получении взятки в сумме 520 тысяч рублей.
По имеющимся данным, эта сумма вымогалась им у двух содержащихся в ПФРСИ ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области лиц, обвиняемых по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» (часть 4 статьи 159 УК РФ) и «Участие в организованном преступном сообществе» (часть 1 статьи 210 УК РФ). Взятка предназначалась за «содействие в создании благоприятных условий содержания». Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения проверки и принятия процессуального решения.
Подробности задержания полковника Шматова — в небольшом фоторепортаже.
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