Агентство по страхованию вкладов официально раскрыло схемы, по которым выводились деньги из АктивКапитал Банка, пишет "Самарское обозрение".

Материалы были опубликованы в деле о банкротстве кредитного учреждения 20 июня 2019 года. Фактически АСВ наглядно показало, как делили между собой деньги банка накануне его краха не менее 10 фирм и 16 граждан. Все сделки, в ходе которых АктивКапитал Банк лишился миллиардов рублей, АСВ объявило сомнительными и приступило к их опротестованию.

Основная часть спорных операций была совершена 14 марта и в последующие несколько дней. Больше всего транзакций пришлось на ООО "Больверк", подконтрольное Сергею Шипицину, а также близкие к нему компании. Как ранее уже сообщало "СО", незадолго до банкротства банка близкие к холдингу "Больверк" компании взяли займы в "АктивКапитале", а через цепочку сделок часть этих средств перешла лично председателю правления АКБ Григорию Оганесяну и близким к нему юрлицам. Теперь все эти схемы публично выложены в материалах арбитража.

Самой ресурсоемкой операцией стала передача прав требований по депозитному вкладу ООО "Больверк" (сформированного на кредиты АК Банка) родственному ему ООО "Спец-Альянс". Сумма вклада составляла 2,79 млрд рублей. Средства переведены в течение дня 20 проводками. Впоследствии, судя по всему, те же деньги начали расходиться по близким к "Больверку" компаниям. В тот же день ООО "Спец-Альянс" перечислило 447 млн руб. ООО "Завод стальных шпунтовых конструкций №2 имени В.В.Гончарова", 540 млн руб. - ООО "Стройотряд №13", 237,97 млн руб. - ООО "Строитель-Металлист Инвест". Часть средств аккумулировалась на счетах ООО "Транссервис" - компании, напрямую подконтрольной Сергею Шипицину. ООО "Спец-Альянс" 14 и 19 марта перечислило ей, соответственно, 70 млн руб. и 10,66 млн руб., также 14 марта тремя проводками 22 млн руб. ему перечислило ООО "Завод стальных шпунтовых конструкций №2 имени В.В.Гончарова". В свою очередь, "Транссервис" передал 8,42 млн руб. своему бывшему директору Евгении Фрид. С 2013-го по 2016 г. она руководила и ООО "Больверк".

Более половины суммы, полученной "Спец-Альянсом", отошло Григорию Оганесяну. 14 марта 1,48 млрд руб. было перечислено ООО "Дирекция", подконтрольному бизнесмену. Часть средств от "Дирекции" вернулась компаниям Шипицина. 190 млн руб. - через ООО "СпецСтрой" ООО "Строитель-Металлист Инвест" и 150 млн - непосредственно "Больверку". Основная же часть - 1,144 млрд руб. - ушла на личный счет Григория Оганесяна. Также 13 марта на его счет перевела 4,52 млн руб. его супруга, Татьяна Оганесян. Еще 21,9 млн руб. он отдал Ирине Берман. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Ирина Берман совместно с Иваном Гошовским и экс-бенефициаром ОАО "Самарский железобетон" Алексеем Большаковым владеют ООО "Рубежные сады", ООО "Алексеевские пруды" и ООО "Готика". 25 млн руб. Оганесян заслал 15 марта Тагиру Рахматуллину, еще 8, 1 млн руб. - Анне Налбандян. Та, в свою очередь, перевела эти деньги бенефициару ООО "СК "Бин", занимающегося строительством инфраструктуры для нефтегазового сектора, Ваагну Налбандяну.

Судя по всему, часть средств "Больверка" носила виртуальный характер, и эти деньги пошли на досрочное погашение собственных кредитов. Таким образом поступило ООО "Завод стальных шпунтовых конструкций №2 имени В.В.Гончарова". Оно перечислило 425 млн руб. по долгу по двум кредитным линиям, открытым в банке в 2017 году. ООО "Транссервис" погасило долги по пяти кредитным линиям, открытым с июля 2017-го по февраль 2018 г. на сумму 243 млн руб. ООО "Стройотряд №13" погасил три кредита 2017 г. на сумму 539,97 млн руб., ООО "Строитель-Металлист Инвест" - 428 млн рублей. Свой долг в размере 8,4 млн руб. закрыла и Евгения Фрид.

Судьба же денег, которые изъял лично Григорий Оганесян, оказалась совсем другой. Большую их часть он забрал из касс различных отделений АктивКапитал Банка. Сначала, 14 марта, Оганесян четырежды снял наличность в московском филиале банка. Тогда он забрал 18,12 млн руб., $5,1 млн (290,37 млн руб. по курсу на ту дату) и $694,45 тыс. (48,72 млн руб.). 15 марта Оганесян отправился опустошать самарские подразделения. В офисе "Центральный" он снял 367 млн руб., $906,78 тыс. (51,6 млн руб.) и 150 тыс. евро (10,58 млн руб.). Еще 500 тыс. руб. Оганесян забрал в допофисе "Первый". 16 марта он унес из офиса "Центральный" порядка 10,7 млн рублей. 18 марта он забрал из московского офиса еще 269,3 млн рублей.

Для компаний как Сергея Шипицина, так и Григория Оганесяна результат оспаривания этих сделок способен оказаться критическим. Оганесян, по данным "СО", сейчас находится в орбите дела о мошенничестве, аккумулировавшего все уголовные претензии АСВ и ЦБ к банку. Зафиксированные в судебном порядке схемы вывода средств могут существенно ускорить развитие уголовного дела и утяжелить претензии к бенефициару банка.

Что касается "Больверка", то компания и близкие структуры рискуют не только подпасть под требования вернуть средства в АК Банк. Под ударом активы, предоставлявшиеся ранее в качестве залогов по кредитам. Если кредиты признают невозвращенными, то обременение возвращается на производственный комплекс "Больверка" в Курумоче, куда входят здания ремонтной мастерской, битумохранилища, два цеха по производству металлоконструкций, служебное здание общей площадью 3,7 тыс. кв.м, земельный участок 55 тыс. кв.м и подъездной железнодорожный путь протяженностью 1259 м. Также в качестве залога проходит часть головного офиса "Больверка" на ул. Алексея Толстого, 92 площадью 593,1 кв. м. Кроме того, лично по обязательствам подконтрольных компаний Сергей Шипицин предоставил в качестве залога недвижимость в Сергиевском районе: нежилое здание площадью 192,8 кв.м, кран-балку (410,8 кв.м), столярную мастерскую (268,6 кв.м), административное здание (430,4 кв.м), здание бытовых помещений (169,6 кв.м), четыре склада общей площадью более 2 тыс. кв.м, а также несколько гаражей и земельный участок площадью 37,9 тыс. кв. м, артезианскую скважину и битумный склад. В залог Шипицин отдавал и несколько квартир.

Личные претензии АСВ к Григорию Оганесяну за последние месяцы выросли на 200 млн рублей. Ранее, как сообщали источники "СО", Центральный банк обвинял банкира в том, что он забрал из кассы банка 780,4 млн руб. (377,68 млн руб., 844,5 тыс. евро и более $6 млн). Однако, согласно последнему иску АСВ об оспаривании сделок, объем снятия Оганесяном наличности вырос уже до 1,066 млрд рублей. Не исключено, что в ходе дальнейшей работы агентства эта сумма дополнительно увеличится. В случае, если АСВ сможет добиться признания сделок недействительными, Григорию Оганесяну придется вернуть эти деньги банку. Перспективы их получения туманны. На данный момент в отношении Григория Оганесяна подан иск о банкротстве. Его подала Ольга Хенкина. Известно, что иск принят к производству, однако его рассмотрение отложено до 29 июля.

АСВ приступило к оспариванию ряда "встречных" операций с наличностью в АктивКапитал Банке, когда деньги якобы вносились на счет, а затем снимались с него. Героями таких операций стали ряд известных в регионе и за его пределами лиц. Операции массово зафиксированы в период с 15 по 18 марта. 15 марта в допофисе "Центральный" внесли деньги бенефициар строительной компании ООО "Промбезопасность" Вадим Кибардин (13,1 млн руб.)., собственник ООО "Стелс", подконтрольного Оганесяну, Максим Комаревцев (4,1 млн руб.). Аналогичные операции оспариваются у Дмитрия Зырянова (77,3 млн руб.), бывшей собственницы магаданского ООО "ПСО "Магаданская кровля и фасад" Татьяны Смирновой (200,8 млн руб.), Ихтиера Ахтамова (5,03 млн рублей).

18 марта череда "встречных" операций продолжилась в столице. В филиале "Московский" бенефициар поставщика электронных компонентов промышленного назначения ООО "Дэри Групп" Гегам Киракосян внес в кассу 20 млн руб., бывший совладелец ООО "Дирекция" Альберт Моклозян - 4,04 млн руб., совладелец московской строительной компании ООО "Монолитстрой" Армен Мкртчян - 244 млн рублей.

Все они незамедлительно потратили "внесенные" суммы на гашение собственных кредитов в АктивКапитал Банке. 18 марта Армен Мкртчян перевел 228,95 млн руб. на счет своего ООО "Монолитстрой", которое сразу же погасило кредит. Еще 15 млн руб. Мкртчян направил на закрытие персональных долгов. Гегам Киракосян перечислил 20 млн руб. ООО "Дэри Групп", которое, в свою очередь, погасило кредит в 19,9 млн рублей. Дмитрий Зырянов 15 марта выплатил кредит в АктивКапитал Банке за бывшего депутата Самарской губернской думы Рината Ягудина на 31 млн руб. и за его сына Равиля Ягудина - на более чем 46 млн рублей. Вадим Кибардин погасил свой долг в 14 млн руб., Ихтиер Ахматов - порядка 5 млн руб., Комаревцев - 4,2 млн руб., Смирнова - 201 млн рублей. Теперь АСВ требует восстановить их долги перед банком.