Выборы 2018 войдут в историю, как первые президентские выборы без макулатуры и первые выборы, где основной ресурс кампании был брошен не на поддержку "нужного" кандидата, а на повышения явки в целом.

С одной стороны - предприняты беспрецедентные усилия, чтобы привести людей к выборным урнам. С другой - граждане могут в эти урны свободно волеизъявляться. Завтра мы узнаем, какие результаты даст эксперимент в целом по стране, и в Самарской области, где выборы Президента не последние выборы 2018 года.

В Самарской области было использовано несколько методов привлечения граждан на избирательные участки.

1. Телефонный робот Азарова

Наибольшее обсуждение вызвало аудиообращение Дмитрия Азарова, которое последние дни распространяли все сотовые операторы. Стандартный прием телефонного маркетинга, использованный в политической кампании, вызвал бурю реакций. Вот что написал в своем Facebook профессор социологии Владимир Звоновский:

Губернатор звонит трижды? Азаров мне позвонил. Опять. Про выборы и участие. И главное я только из бассейна вышел и как раз собирался голову мыть. Не стал слушать. Я же не дурак: в первый раз все понял. Хотя и не дослушал до конца - тогда у меня семинар со студентами был. Может потому и позвонил второй раз, что первый не дослушал. Значит, позвонит и в третий? И тут я вспомнил вчерашнюю фоточку с Азаровым в маечке и подумал. Вот поиграл ДИ в свой любимый баскетбол, принимает душ и тут - опа - звонит телефон и там робот: "с Вами будет говорить Губренатор Самарской области". Интересно, он слушает себя? Или бросает трубку? Думает ли он - "скоро всех нас заменят роботы и технократов в первую очередь"? Загадка...

2. "Точка роста"

Приложение для студентов, которое оказалось простейшей системой контроля. 18 марта ты чекинишься на выборах, и все хорошо. Про это достижение самарского IT написала даже Meduza. А вот что пишет канал Gen_line:

Студентов зовут чекиниться на выборах за призы. В приложении "Точка роста" для организации студентов (обошлось бюджету Самарской области в 24 млн руб.) появилась новость о сборе студентов на общественные голосования 18 марта. Приложение собирает чекины со студентов, которым обещают призы за активность... по данным паблика Вконтакте «Точки роста», приложение скачали 15 тыс. пользователей. В СНИУ 16 тыс. студентов, в СамГТУ около 19 тысяч.

Стоимость разработки приложения тоже вызывает вопросы. Даже самая приблизительная оценка специалистов, говорит о том, что сделать такое приложение можно за сумму в 3-5 раз меньшую, но это уже мелочи.

3. "Стенка"

Голосование на тему: что нам делать со склоном на площади Славы активно продвигалось в начале года, однако, быстро выдохлось. По телевизору проводились "баттлы", был запущен сайт самарарешает.рф на котором активно продвигалась дискуссия. При этом аргументировать важность дискуссии на сайте не смогли:

Уже два года в Самаре не утихают споры между сторонниками и противниками стены, возведенной на площади Славы. На комплексе предполагалось разместить стенды с биографиями почетных граждан региона и информацией о важных вехах в истории области. Инициаторы проекта рассчитывали, что реализация этой инициативы будет помогать самарцам и гостям города знакомиться с историей областного центра.

В сети дискуссию подогревал Дмитрий Орлов - автор проекта склона, который реализован сейчас. Но на фоне рельных проблем региона дискуссия о том, надо ли понизить на метр какую-то архитектурную конструкцию на площади Славы не тронула самарцев. За первые три дня на сайте проголосовало больше 2 тысяч человек, за весь следующий месяц - меньше 2 тысяч.

4. "Комфортная среда"

Еще одно голосование совмещенное с выборами Президента - это выбор варианта благоустройства в родном районе. Под это дело был создан сайт на котором были собраны все проекты предлагаемые к реализации. На 75% - это установка новых скамеек, урн и оградок в общественных пространствах разного уровня заброшенности.

Так же был запущен сайт с голосованием gorodsreda63.ru на котором даже проекты благоустройства в таких знаковых местах как площадь Чапаева или сквер Фадеева, выполнены анонимами - ни в одном проекте не указана фамилия архитектора. Возможно, что в подавляющем большинстве случаев архитекторов у проектов и не было. Что, конечно, вызывает вопрос: насколько современна и комфортна такая среда? Всем известно, как проходит реализация проекта в Москве, где привлечены лучшие архитектурные бюро, а город действительно становится комфортным для жителей. В Самаре же под вывеской проекта и бесконечными киваниями на Президента, продолжается архаичное "меркушкинское благоустройство".

5. Селфи в кабинке

Как сообщает сразу несколько источников в государственных, муниципальных и казенных учреждениях, всем сотрудникам во время специального собрания рекомендовали очень настойчиво в день выборов сделать селфи в кабинке или около урны. Фотографию надо отправить на номер специальному человеку. При этом, в отличии от прошлых выборов не требуется фотографии правильно заполненного бюллетеня, достаточно выборного селфи.

Справка

В 2012 году на выборах Президента России проголосовало 60,77% избирателей, победитель получил 58,56% голосов. В Татарстане, соотвественно, 82,99% и 82,70%.

Иллюстрация: Альфонс Алле