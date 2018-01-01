Вимание!

С 14 июня по 15 июля 2018 года в Самаре изменится схема и график движения общественного транспорта.

Уменьшится количество трамваев на постоянных маршрутах. С действующих сегодня маршрутов в дни проведения матчей ЧМ-2018 будет снято 40 составов. Вместе с недавно закупленными 30-ю новыми трамваями (в том числе 10-ю трехсекционными) они будут переброшены на перевозку болельщиков.

Новый маршрут получит название "С1", то есть "Спортивный", и проследует от вокзала по Красноармейской, Галактионовской, затем через Полевую, Проспект Ленина, Ново-Садовую, Ташкентскую, и дальше - по новой ветке к стадиону.

Внимание!

В дни проведения матчей за 4 часа до их начала и 3 часа спустя окончания с этого маршрута будут сняты все регулярные рейсы. Вместо них пойдут 70 составов "спортивного экспресса", который будет бесплатно перевозить туристов и жителей Самары с паспортами болельщиков.

Горожане также смогут воспользоваться услугами спецтрамвая. Бесплатно.

Трамвай будет следовать с интервалом в 2 минуты, и делать на своем пути минимум остановок - на Спортивной/Красноармейской, в районе фан-зоны (площадь им. Куйбышева), на пр. Ленина, у Загородного парка, на Барбошиной поляне и непосредственно, на своей конечной остановке - у стадиона "Самара Арена". Так же и в обратную сторону.

Для беспрепятственного движения трамваев по "футбольному" маршруту все аварии на трамвайных путях, будут разбираться в особом порядке. Полицейские и городские службы будут оперативно фиксировать подробности ДТП и эвакуировать транспортные средства, в том числе и грузовые.

Автобусы с литерой "С" тоже появятся в Самаре этим летом.

В отличие от трамваев, они будут курсировать по городу на протяжение всего месяца. В дни проведения матчей из число будет увеличено до 225 единиц, из которых 100 штук - это новые МАЗы, еще 60 автобусов к нам "командируют" из Тольятти, а остальные будут сняты со свободных маршрутов.

Будет организовано несколько автобусных маршрутов от стадиона и фан-зоны до различных уголков и достопримечательностей Самары. Но для того чтоб воспользоваться этим маршрутом болельщикам необходимо предъявить свои "паспорта".

И только пассажиры самарского метро никак не ощутят на себе футбольных страстей - ни в плане интервалов прибытия поездов, ни в плане стоимости проезда.

Единственным изменением в расписании троллейбусов станет маршрут №6, который на время проведения чемпионата будет делать конечную остановку не на Губернском рынке, как сейчас, а на Площади Революции.