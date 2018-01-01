Температура воздуха начнет постепенно понижаться, сообщает Приволжское УГМС. С приближением холодного фронта с западных районов России ветер усилится до 15-20 м/с, пройдут дожди.

В ночь на понедельник температура воздуха 8...13 °C. Правда в ряде районов будет 5 °C. Днем станет теплее 15...20 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Синоптики обещают переменную облачность с небольшим дождем

Дождь прогнозируют и в ночь с понедельника на вторник. А ночная температура не превысит 6 °C. Но днем 8 октября воздух может прогреться до 12°C. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Осадки в дневное время маловероятны.

Ночь со вторника на среду прогнозируется дождливой и холодной, днем будет сухо. Температура - до 12°C