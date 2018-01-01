Численность врачей и медсестер с высшей, первой и второй категориями в Самарской областной клинической больнице им.Середавина в 2018 году снизилась на 9%.

Это следует из отчета больницы за 2018 год, опубликованного на сайте отчетности бюджетных учреждений bus.gov.ru. О ситуации пишет интернет-портал "Другой город".

Если по итогам 2017 года в больнице трудились 526 врачей с категориями, то по итогам 2018 года их стало 485. Больше всего снизилось число врачей с высшей категорией — на 19 человек.

Численность среднего медицинского персонала с категорией снизилась с 725 до 657 сотрудников. Всего, по данным больницы, в ней на конец 2018 года работали 3 117 сотрудников, на начало года 3 141. Доля сотрудников, у которых снизилась или исчезла вовсе категория, составила 9% — это на фоне сокращения общей численности персонала менее чем на 1%. Таким образом, врачи и медсестры не ушли из больницы, но их общая квалификация стала хуже. Либо им не удавалось подтверждать категорию, либо при увольнении и последующем найме новых кадров на работу принимались менее квалифицированные сотрудники.

В 2017 году таких резких изменений в квалификации не было: лишь 1% врачей и 2% медсестер снизили или потеряли категорию. Общая численность сотрудников в 2017 году увеличилась с 3 012 до 3 141 человека.

Сотрудники СОКБ им.Середавина работают в среднем на полторы ставки: число штатных единиц в больнице на конец 2018 года составило 4 544 чел.

Категория — одна из составляющих при расчете заработной платы сотрудников, доплата устанавливается в зависимости от ее наличия и уровня.

По данным отчетности больницы, средняя заработная плата ее сотрудников (включая главврача) в 2018 году составила 41 тыс. рублей, в то время как по итогам 2017 года она составила только 33 тыс. рублей — столько же, сколько в 2016 году.

Увеличить фонд оплаты труда, судя по отчетам, удалось за счет роста поступлений от услуг, оказанных по ОМС. В 2018 году больница получила по ним 2,47 млрд рублей, что на 340 млн руб. больше, чем в 2017 году.

Доход от платных услуг остался на прежнем уровне. Больница заработала на них в 2018 году 502 млн рублей, платными услугами воспользовались 133 тыс. пациентов из 462 тыс., то есть почти каждый четвертый пациент лечился в больнице за собственные средства.

Общий доход СОКБ в 2018 году составил 3,8 млрд руб. В 2017 году больница заработала 3,03 млрд руб. Кроме доходов от ОМС, общий доход увеличился за счет целевой субсидии по программе подготовки Самарской области к ЧМ-2018.

Несмотря на достигнутые успехи, в начале апреле 2019 году главврач СОКБ им.Середавина Дмитрий Купцов покинул свою должность, его место занял заведующий торакальным отделением Армен Бенян.