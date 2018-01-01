27 ноября 2018, 14:12
Сегодня были оглашены итоги открытого архитектурного конкурса на проект Загородного парка. Первые два места заняли коллективы из Москвы.
I место, одна премия – 500 000 рублей.
Проект 314395.
Авторский коллектив: Максим Бессонов, Егор Гайдуков, Дарья Дулева, Фёдор Торгашев. МАРХИ, Москва.
II место, две премии по 250 000 рублей.
Проект 230617.
Авторский коллектив: Егор Королев, архитектор в АБ «Цимайло Ляшенко и Партнеры», Москва и Елена Смирнова, архитектор «Rafael Vinoly Architects».
Проект 471102.
Авторский коллектив: Ксения Голубева и Игорь Голубев, архитектурная мастерская «СОЮЗ», Москва.
III место, три премии по 200 000 рублей.
Проект 108436.
Кирилл Скачков, бакалавр и магистр архитектуры СГАСУ, Самара.
Проект 180520.
Авторский коллектив: Виталий Стадников, доцент ВШУ, Олег Никитенко, компания «Октогон», Самара, Оксана Травян, Дарья Бондарева, Наталья Отт, Алина Георгиевская, Ольга Косолапова, Марат Гареев, Дарья Романова, Сергей Сапрыкин, (Самара – Москва).
Проект 230194
Валерия Зайцева, Серпухов, Московской области.
IV место, четыре премии по 100 000 рублей.
Проект 000111
Автор: Артём Фадеев, архитектор АБ "Белый квадрат", АСА СамГТУ, кафедра "Архитектура", Самара.
Проект 528034
Авторский коллектив: Роман Зимин, Новосибирск, Дарья Пермякова, Бийск, Алтайский край.
Проект 110458
Авторский коллектив: Татьяна Артемьева, Екатерина Бальзанникова, Анастасия Иванова, Милена Иршинская, Арсений Самогоров, Екатерина Теплякова Самара.
Проект 170192
Авторский коллектив: Олег Шапиро, Wowhaus Urban Design & Architecture, Виталий Стадников, Арина Каверина, Татьяна Старченко, Екатерина Спорыхина, Ангелина Кожевникова, Арина Переведенцева, Пелагея Кабанова, Екатерина Тверитнева, Татьяна Перкун, Глеб Перевозников, Кристина Полосина.
V место, пять премий по 50 000 рублей.
Проект 836751
Авторский коллектив: Анна Заславская, доцент кафедры "Дизайн" АСА СамГТУ, Ангелина Чигрина, студентка 4 курса АСА СамГТУ, Виктория Алексеева, студентка 4 курса АСА СамГТУ, Самара
Проект 951687
Павел Романов, Жигулевск, Самарской области, архитектурный факультет АСА СамГТУ, Самара.
Проект 004791
Авторский коллектив: Елена Темникова, Антон Темников, Алёна Крупская, Самара.
Проект 728401
Авторский коллектив: Дмитрий Орлов, главный архитектор ООО «Волгатрансстрой-проект», Александр Попов, архитектор 1 категории ООО «Волгатрансстрой-проект», Самара.
Проект 056970
Авторский коллектив: Олег Казаков, Вячеслав Мазуркевич, Тольятти, Александр Федотов, Клавдия Фроловичева, Надежда Ухаткина, команда ООО «Проектная группа ОККО», Самара.
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