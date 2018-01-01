Сегодня были оглашены итоги открытого архитектурного конкурса на проект Загородного парка. Первые два места заняли коллективы из Москвы.

I место, одна премия – 500 000 рублей.

Проект 314395.

Авторский коллектив: Максим Бессонов, Егор Гайдуков, Дарья Дулева, Фёдор Торгашев. МАРХИ, Москва.

II место, две премии по 250 000 рублей.

Проект 230617.

Авторский коллектив: Егор Королев, архитектор в АБ «Цимайло Ляшенко и Партнеры», Москва и Елена Смирнова, архитектор «Rafael Vinoly Architects».

Проект 471102.

Авторский коллектив: Ксения Голубева и Игорь Голубев, архитектурная мастерская «СОЮЗ», Москва.

III место, три премии по 200 000 рублей.

Проект 108436.

Кирилл Скачков, бакалавр и магистр архитектуры СГАСУ, Самара.

Проект 180520.

Авторский коллектив: Виталий Стадников, доцент ВШУ, Олег Никитенко, компания «Октогон», Самара, Оксана Травян, Дарья Бондарева, Наталья Отт, Алина Георгиевская, Ольга Косолапова, Марат Гареев, Дарья Романова, Сергей Сапрыкин, (Самара – Москва).

Проект 230194

Валерия Зайцева, Серпухов, Московской области.

IV место, четыре премии по 100 000 рублей.

Проект 000111

Автор: Артём Фадеев, архитектор АБ "Белый квадрат", АСА СамГТУ, кафедра "Архитектура", Самара.

Проект 528034

Авторский коллектив: Роман Зимин, Новосибирск, Дарья Пермякова, Бийск, Алтайский край.

Проект 110458

Авторский коллектив: Татьяна Артемьева, Екатерина Бальзанникова, Анастасия Иванова, Милена Иршинская, Арсений Самогоров, Екатерина Теплякова Самара.

Проект 170192

Авторский коллектив: Олег Шапиро, Wowhaus Urban Design & Architecture, Виталий Стадников, Арина Каверина, Татьяна Старченко, Екатерина Спорыхина, Ангелина Кожевникова, Арина Переведенцева, Пелагея Кабанова, Екатерина Тверитнева, Татьяна Перкун, Глеб Перевозников, Кристина Полосина.

V место, пять премий по 50 000 рублей.

Проект 836751

Авторский коллектив: Анна Заславская, доцент кафедры "Дизайн" АСА СамГТУ, Ангелина Чигрина, студентка 4 курса АСА СамГТУ, Виктория Алексеева, студентка 4 курса АСА СамГТУ, Самара

Проект 951687

Павел Романов, Жигулевск, Самарской области, архитектурный факультет АСА СамГТУ, Самара.

Проект 004791

Авторский коллектив: Елена Темникова, Антон Темников, Алёна Крупская, Самара.

Проект 728401

Авторский коллектив: Дмитрий Орлов, главный архитектор ООО «Волгатрансстрой-проект», Александр Попов, архитектор 1 категории ООО «Волгатрансстрой-проект», Самара.

Проект 056970

Авторский коллектив: Олег Казаков, Вячеслав Мазуркевич, Тольятти, Александр Федотов, Клавдия Фроловичева, Надежда Ухаткина, команда ООО «Проектная группа ОККО», Самара.