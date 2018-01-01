Итальянская забастовка в Самарской Губернской Думе из-за "наливаек"

Вчера, 15:06

Члены оппозиционных фракций Самарской губернской думы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», устроили скандальную акцию на заседании в пятницу, 26 апреля. Они объявили итальянскую забастовку, пишет 63.ru

Как пояснил депутат Михаил Матвеев, поводом стало отклонение поправок в регламент думы от фракций, которые просили 10 минут на заявления. Началась забастовка с требования провести перерегистрацию депутатов, во время которой выяснилось, что нет кворума. Заседание пришлось прервать.

Причиной забастовки стало отсутствие кворума перед голосованием по принципиальному для оппозиционеров вопросу - размещение т.н. "наливаек" в жилых домах и дворах.

С учетом того, что в повестке было довольно много вопросов, заседание длилось с 11:00 и примерно до 16:00 с учетом перерывов.

Последнюю протестную акцию члены оппозиционных фракций губернской думы проводили в июле 2018 года. Онивышли из зала заседаний в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

Справка

Итальянская забастовка — форма саботажа, при которой сотрудники предприятий (а в данном случае члены регионального парламента) предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы.

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