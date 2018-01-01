Вчера, 16:54
После отстранения Александра Кирилина, дальнейшая судьба РКЦ "Прогресс" и всей Самары космической сильно беспокоят самарцев. Трвоги отчасти развеял Игорь Комаров - руководитель госкорпорации Роскосмос, подразделением которой сейчас является "Прогресс".
Игорь Комаров подчеркнул: предприятие является одним из ведущих и наиболее стабильных в отрасли, а его достижения вызывают заслуженное уважение на федеральном уровне. Глава Роскосмоса обозначил и стратегические планы по дальнейшей работе предприятия, обеспечению производства государственными заказами.
Игорь Комаров:
Перед РКЦ "Прогресс" стоят большие задачи, в том числе по ракете "Союз-5" и разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Большая часть работы будет проводится именно в Самаре.
В ближайшее время - 6 марта - пуск на космодроме Куру во Французской Гвиане, запуск по пилотируемой программе - 21 марта и плановая работа по программе министерства обороны.
Глава Роскосмоса также развеял слухи о возможном объединении РКЦ с другими предприятиями отрасли, которые в последнее время волновали коллектив. Игорь Комаров заверил коллектив, что таких планов никогда не было и нет.
Игорь Комаров:
Это из области анекдотов. РКЦ "Прогресс" - ведущее предприятие отрасли, которое будет выполнять указ президента по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Роскосмос возлагает серьезные надежды на коллектив предприятия. Ни о каком объединении речи не идет.
На период расследования в отношении Александра Кирилина, Совет директоров предприятия решил назначить врио гендиректора предприятия Равиля Ахметова, занимающего должность первого заместителя гендиректора - генерального конструктора.
Игорь Комаров:
Равиль Ахметов должен обеспечить бесперебойную работу и дальнейшее развитие предприятия. Роскосмос будет в постоянном режиме взаимодействовать с РКЦ.
В ходе встречи с коллективом, работники предприятия могли задать все интересующие их вопросы лично, а также высказать свою точку зрения о ситуации на предприятии. Коллектив РКЦ заверил руководство региона и госкорпорации в том, что предприятие продолжит стабильно и качественно выполнять поставленные задачи.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что РКЦ "Прогресс" находится в зоне постоянного внимания региональных властей.
Дмитрий Азаров:
Мы находимся в постоянной коммуникации как с руководством предприятия, так и профсоюзным комитетом РКЦ. Создадим все условия, чтобы предприятие и коллектив чувствовали поддержку властей всех уровней, и региональной власти в первую очередь.
Фотография Юлии Рубцовой, Волга-Ньюс.
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