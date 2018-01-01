29 июля, в предпоследний день работы молодежного форума ПФО «IВолга 2.0» его посетили Полпред Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава Пензенской области Иван Белозерцев. Сообщает сайт правительства.

Гости осмотрели образовательные площадки и выставки Форума, пообщались с участниками, а также познакомились с проектами, включенными в ярмарку социальных франшиз.

Осмотр фестивальной поляны начался с патриотической выставки, экспозиция которой меняется каждые два дня. Так, первой была представлена экспозиция от Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» «Включись в историю», рассказывающая о развитии молодежного движения XX-XXI вв. Затем работала выставка «Легендарный Калашников», приуроченная к 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Следом за ней выставочную площадку занял Музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева. В финальные дни работы Форума, 29 и 30 июля, площадку заняла выставка Поискового движения России. На выставке представлены предметы, оружие и амуниция времен Великой Отечественной войны, добытые поисковыми отрядами. Активисты поискового движения рассказали Игорю Комарову и Дмитрию Азарову, что сейчас в самарском регионе порядка 240 активистов движения, 160 из которых школьники. Представитель реготделения поисковиков командир отряда «Обелиск» Алексей Ларин рассказал о находках, привезённых ребятами из экспедиций. Это каска 1940 года, поднятая подо Ржевом, а также останки штурмовика Ил-2, найденного в районе Южного города. Поисковикам удалось восстановить личность пилота – он был с почестями похоронен в родной Луганской области.

Дмитрий Азаров отметил, что Алексей Ларин является не только одним из лидеров поискового движения, но и директором Образовательного центра № 1, расположенного в жилом Микрорайоне Кошелев парк. На его базе сегодня создан центр школьных поисковых отрядов Самарской области.

«Мы уверены, что поисковое движение должно развиваться со школьной скамьи. Да, поисковой деятельностью можно заниматься только с 18 лет, но никто не запрещает детям выезжать на места экспедиций, видеть, как и для чего это делается», – сказал Алексей Ларин.

На форуме реализуется множество полезных инициатив, которые, в том числе, касаются и мусора. С первого дня форума компания на «IВолга 2.0» реализует эксперимент по раздельному сбору отходов. Контейнеры установлены в 5 точках поляны, а также в столовой и лагерях смен, где идет разделение органических и неорганических отходов. По слом представителя компании Екатерина Луценко, за последние дни с поляны вывезено и отправлено на переработку боле 200 кг пластика. Помимо отдельных точек для раздельного сбора мусора, в рамках образовательной программы Форума прошла серия просветительских мероприятий.

Также гости посетили лагерь «Инклюзивный городок», который в своё время стал пилотной площадкой для реализации инклюзивных практик. «Мы начинали наш лагерь с 16 человек, которых отбирали и уговаривали с трудом. Теперь от желающих нет отбоя», – рассказал руководитель направления Алексей Транцев. В этом году здесь наибольшее количество участников за все годы – 60 молодых людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Команда организаторов собралась из 5 регионов. Для того, чтобы ребята могли с комфортом проводить дискуссии и встрече, на обновленном Форуме при поддержке благотворителей организована специальная инклюзивный дискуссионная площадка.

Обращаясь к участникам Форума, Игорь Комаров отметил: «Своим примером вы показываете, как нужно развивать мир вокруг и любить жизнь. Мы уделяем большое внимание созданию условий для людей с ОВЗ – это и комфортная городская среда, и механизмы самореализации. В округе скоро пройдет форум по развитию предпринимательства, где предусмотрены инклюзивные площадки – чтобы люди с ОВЗ могли успешно работать и реализовывать себя».

Одна из жительниц «Инклюзивного городка», уроженка Грозного Элита Алибекова, поблагодарила организаторов Форума и отметила, что была приятно удивлена радушным приемом. «Победа над собой случилась уже в тот день, когда меня пригласил меня к участию. Я долго сомневалась, но, приехав в Самару, встретила доступную среду и дружелюбный прием, – сказала Элита. –Я очень благодарна Алексею и его команде. Они как ледокол прорубает лед инклюзии, а мы – первые робкие кораблики — следуем за ним».

Во время беседы с первыми лицами участник смены Дмитрий Банарцев поднял вопрос о проведении межрегионального инклюзивного форума. По мнению участника, такой форум позволит объединить лучшие практики в работе с людьми, имеющими особые потребности. «На сегодняшний день Самара стала флагманом распространения инклюзивных практик по всей стране. К сожалению, в большинстве регионах команды неопытные и молодые. Поддержите ли вы идею проведения в Самаре межрегионального инклюзивного форума?», – поинтересовался молодой человек.

«Проблемы взаимной передачи информации по этому вопросу действительно есть. В этом плане мы возлагаем большие надежду на Самару и на «iВолгу» – не только в плане поддержки людей с ОВЗ, но в плане обмена опытом», – отметил Игорь Комаров. Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа по организации форума начнется незамедлительно. «Мы вместе с ребятами пропишем концепцию форума, определим сроки его проведения и представим их в аппарат полпредства», – сказал Глава региона.

Также гости осмотрели условия, в которых живут участники: просторные армейские палатки с установленной в них специальной мебелью. «Нет желания отойти от палаточного лагеря? Может быть, подумать об установке модульных домиков?»,- предложил Дмитрий Азаров.

«Ни в коем случае, – ответила один из организаторов городка, методист образовательного центра «Южный город» Наталья Родина, – Только выходя из зоны комфорта, человек по-настоящему понимает, на что он способен. После 10-дневной гонки по лесу мы понимаем, что все возможно».

Почетные гости также познакомились с работой площадок крупнейших предприятий страны, которые работают в ПФО и в Самарской области. Это «Автоваз», «Лукойл», «Газпром», «Сбербанк». Компании не просто привезли на Форум свои экспозиции, они ведут масштабную рекрутинговую работу, проводят собеседования с талантливыми ребятами, отсматривают проекты и лучшие из берут под кураторство.

Не обошлось в этом году и без традиционной выставки инновационных разработок, организованной в рамках смены «Наука и образование будущего». В выставке принимают участие молодые инноваторы и изобретатели из разных регионов ПФО. К примеру, Иван Денисов из Кировской области создал автоматизированную систему для выращивания растений, а его землячка, Анна Нелюбина, занимается разработкой гранулированных удобрений.

Елена Кочкина из Оренбургской области рассказала Игорю Комарову и Дмитрию Азарову, что занимается разработкой новых противоинфекционных препаратов на основе бактерий Enterococcus. Павел Шабаев Из Уфы презентовал комплекс для расчета параметров пожаров и аварийных розливов нефти с помощью беспилотников.

Молодые самарские инноваторы представили на выставке 3D атлас КРС (автор Анастасия Афанасьева), робот для исследования и инспекции систем трубопроводов (автор Роман Грачёв), аппарат для мониторинга воды в малых водоемов (Александра Бражникова). Воспитанник СамГТУ Багдат Тукабайлов представляет на выставке прототип 3D-принтера для преподавания основ аддитивных технологий в учреждениях образования. Все разработки получают хорошие отклики как со стороны других ученых, так и крупных промышленных предприятий.

Полпред Президента и Главы регионов также оценили лучшие проекты ярмарки социальных франшиз, которая проходит на форуме. На протяжении четырех дней представители разных смен Форума, имеющие опыт реализации молодежных проектов и программ в своих регионах, разрабатывали межрегиональные проектные инициативы. В итоге на ярмарке были представлены 24 реально действующих проекта, которые имеют потенциал для дальнейшего развития и применения в других регионах. Одним из таких проектов стал ульяновский магазин «Мистер спасибо». Цель проекта – дать вторую жизнь вещам, передав им тем, кто в них нуждается. Для этого авторы проекта установили по городу специальные контейнеры, в которые любой желающий может опустить предметы одежды. Вся одежда, которую сдают горожане, проходит сортировку: 70% передается в благотворительные организации или напрямую физическим лицам, а 30% поступает в продажу магазина «Мистер спасибо», где реализуются по символической цене.

«Наш проект вышел на самоокупаемость в 2017 году, через год после запуска. Кроме того, с открытием магазина он создал 8 рабочих мест, – рассказали авторы проекта. – Нашим опытом заинтересовались ребята из Тюмени, и теперь там существует аналогичный проект под такой же маркой».

Участник Форума из Пензы Иван Танасов презентовал на ярмарке интеллектуальную настольную игру «1812», посвященную Отечественной войне 1812 года. Грант на реализацию проекта Иван и его команда выиграли на прошлогодней «IВолге», после чего выпустили несколько экземпляров игры, раздали их в губернский лицей и другие учреждения. Затем ребят попросили изготовить еще несколько сотен экземпляров для тиражирования в других регионах.

«Сейчас мы разрабатываем игру «Литературный гештальт» про персонажей русской классической литературы, и в дальнейшем займемся созданием игры к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, эту идею нам подсказали здесь, на Форуме», – рассказалИван Танасов.

Дмитрий Азаров отметил, что если игра, посвященная Великой Победе, будет создана к 75-ой годовщине, Самарская область поддержит проект и окажет содействие в распространении игры на территории Самарской области. «Это очень интересный подход с точки зрения познания истории», – отметил Губернатор.

Тольяттинские разработчики представили урбанистический проект «Квартал 32», который предполагает не только благоустройство одноименного сквера в Автограде, но и комплексное преобразование пустующих территорий в других городах, а также развитие гражданской активности людей и их творческого потенциала. Авторы предполагают развивать проект при помощи средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»: они уже занимаются разработкой дизайн-проекта сквера, чтобы вынести его на общественное голосование.

«То, о чем вы говорите, полностью совпадает с идеологией проекта «Формирование комфортной городской среды»: он также предусматривает вовлечение людей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сейчас начинается голосование людей по отбору проектов по КГС на следующий год. Желаю вам поскорее закончить проективание сквера и получить высокую поддержку».

Еще один социальный проект, который сейчас развивается и активно набирает обороты – АНО «Квартал Луи», направленный на социальную адаптацию людей с инклюзией, оставшихся без попечения родителей. Проект реализуется в Пензенской области с 2014 года, и его основная цель — увеличить количество социально активных людей с инвалидностью, создать рабочие места для них и безбарьерную среду. Для этого авторы проекта занимаются созданием инклюзивных площадок, строят дома, приспособленные для проживания людей с инвалидностью, а также обучают выпускников специнтернатов вести быт за его пределами. У проекта есть первые успехи: создано три социальных предприятия – кафе, типография и хостел, которые не только стали точками притяжения для людей с инклюзией, но и создали несколько десятков новых рабочих мест.