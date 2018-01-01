ХЗ почему, но Самара не вошла в рейтинг самых матерящихся городов России

21 мая 2018, 23:58

Ни Самара, ни Тольятти не попали в топ матерящихся городов России.

21 мая был опубликованы результаты забавного опроса. Тема очень русская - жителей разных городов спрашивали об их отношении к мату. Составлен топ-30 самых матерящихся городов России. Ни Самара, ни Тольятти в этот список почему-то не попали. Скорее всего, в наших городах опроса просто не проводилось. Хотя понять причины такого игнора тоже сложно - Самара - один из миллионников, да и Тольятти - город заметный. Приводим полностью список самых матерящихся городов России, в котором нас нет. Поздравляю, мы - самые вежливые люди в России.

ТАКЖЕ
в рубрике

Власти Самары хотят построить 7 километров трамвайных путей до Крутых Ключей

"Струкачи" откроют 27 мая

Важно! Cхема движения общественного транспорта в дни проведения ЧМ

Пансионаты для пожилых за счет пожилых предлагает строить Ольга Гальцова

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
"Тольяттиазот": дело о 80 миллиардах.
24 и 25 мая в Комсомольском районном суде продолжились слушания по уголовному делу в отношении Владимира Махлая, Сергея Махлая и Евгения Королева, а также владельцев компании NitrochemDistribution AG Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера.
Игорь Сечин и Дмитрий Азаров подписали дополнительное соглашение на 460 миллионов
Деньги будут направлены на реализацию социальных программ "Роснефти" в регионе.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.