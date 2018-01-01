Ни Самара, ни Тольятти не попали в топ матерящихся городов России.

21 мая был опубликованы результаты забавного опроса. Тема очень русская - жителей разных городов спрашивали об их отношении к мату. Составлен топ-30 самых матерящихся городов России. Ни Самара, ни Тольятти в этот список почему-то не попали. Скорее всего, в наших городах опроса просто не проводилось. Хотя понять причины такого игнора тоже сложно - Самара - один из миллионников, да и Тольятти - город заметный. Приводим полностью список самых матерящихся городов России, в котором нас нет. Поздравляю, мы - самые вежливые люди в России.