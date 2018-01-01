Холодное лето. Зафиксированы рекордно низкие температуры
Вчера, 18:06
30 июля 2019г в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год
|
Минимальная температура воздуха в 2019г,°С
|
Отклонение в °С
|
АГЛОС
|
8,1/1972
|
5,8
|
2,3
|
Кинель-Черкассы
|
5,4/1972
|
3,7
|
1,7
|
Тольятти
|
6,6/1972
|
6,0
|
0,6
|
Сызрань
|
8,5/1903
|
6,2
|
2,3
|
Новодевичье
|
9,2/1945
|
5,0
|
4,2
|
Авангард
|
6,2/1972
|
1,2
|
5,0
|
Большая Глушица
|
8,2/1965
|
5,4
|
2,8
|
Безенчук
|
8,5/1909, 1951
|
4,5
|
4,0
Синоптик 1 категории ОМП ГМЦ Горолатова Л.Г.
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