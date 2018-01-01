Холодное лето. Зафиксированы рекордно низкие температуры

Вчера, 18:06

30 июля 2019г в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

Метеостанции

Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год

Минимальная температура воздуха в 2019г,°С

Отклонение в °С

АГЛОС

8,1/1972

5,8

2,3

Кинель-Черкассы

5,4/1972

3,7

1,7

Тольятти

6,6/1972

6,0

0,6

Сызрань

8,5/1903

6,2

2,3

Новодевичье

9,2/1945

5,0

4,2

Авангард

6,2/1972

1,2

5,0

Большая Глушица

8,2/1965

5,4

2,8

Безенчук

8,5/1909, 1951

4,5

4,0

Синоптик 1 категории ОМП ГМЦ Горолатова Л.Г.

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