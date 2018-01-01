Теперь Максим Хамет стал чешским бизнесменом и про 90-е вспоминать не хочет. Подробности рассказал Volga News.

Иск подан еще в августе прошлого года в Тверской районный суд Москвы. Ответчиком выступает ООО "Суп Медиа", входящее в Rambler Group и контролирующее блог-платформу "Живой журнал" - livejournal.com.

54-летний Хамет просил признать "не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные в период с 20.10.2016 по 27.05.2018" о нем в комментариях к посту "Братва из 90-х".

Пост был опубликован в июле 2013 г. и преподносится Иванцом как анонимное интервью с одним из деятелей криминального мира, уехавшим из России.

В октябре 2016 г. под публикацией появился комментарий, в котором приводится письмо Хамету с напоминанием о долге в "50-60 т. зелени", образовавшемся из $9 тыс., взятых в 1996 году.

Этот комментарий породил волну из десятков других. Общий их смысл сводится к тому, что Хамет, до смены фамилии известный как Хасан Хабибулин, совладелец ТД "Хасан и Слава", в 1990-х, занимаясь бизнесом в Самаре, якобы набрал кредитов в банках и у физлиц, а в 1996 г. сбежал за границу. Общая сумма долгов в комментариях варьируется от $2 до $10 млн. Кроме того, читатели блога упоминают о других эпизодах биографии этого человека, выглядящих сомнительно, но вполне в духе "лихих 90-х".

Историю с долгами косвенно подтверждают гражданские процессы, в которых $182 тыс. с Хамета взыскивал учредитель Ипозембанка Ильдар Шакуров. Банкир пытался доказать, что эта сумма "набежала" с $60 тыс., переданных в 1996 г. под 8% годовых.

"50000 (пятьдесят тысяч) долл. США 07.04.1996 г. и 10000 (десять тысяч) долл. США -17.04.1996 г., которые обязуюсь вернуть под 8% в месяц", - приводится в документах суда фрагмент расписки.

Хамет, пользуясь такой формой документа, заявил, что ставка в 8% годовых относится только к сумме в $10 тыс., передачу которой суд посчитал к тому же недоказанной. Также он ходатайствовал о применении срока исковой давности.

В итоге Ленинский районный суд в 2016 г. посчитал, что Шакуров не имеет оснований для взыскания заявленной им суммы, а также злоупотребил правом, передав заем в иностранной валюте под 96% годовых и не истребовав проценты в течение 19 лет. К этому требованию также был применен срок исковой давности. В итоге суд признал подлежащими взысканию только $50 тысяч.

При этом двумя годами ранее в Ленинском суде Шакуров смог взыскать с Хамета проценты за пользование чужими денежными средствами на 1,9 млн рублей. Шла ли речь о том же долге из опубликованных документов суда, неясно. Впрочем, выплаты и этих денег банкиру также пришлось добиваться через суд.

В документах судов упоминается об уголовном деле, возбуждавшемся самарскими полицейскими по иску Шакурова. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что Хамет-Хабибулин фигурировал в трех уголовных делах о мошенничестве, которые в 1997-1998 годах расследовались в ОБОП. Все три дела были прекращены.

В марте этого года Тверской районный суд отказал в удовлетворении требований Максима Хамета к "Суп Медиа", указав, что комментарии в блоге Иванца не являются утверждениями, а лишь выражают мнение. Бизнесмен попытался оспорить это решение в апелляционной инстанции. Жалоба была рассмотрена Мосгорсудом в сентябре этого года.

"Большинство оспариваемых истцом комментариев не являются утверждениями о фактах и не подлежат судебной оценке. […] Оспариваемые комментарии содержат суждения авторов, их личную оценку, что является реализацией права на свободу слова, и не могут определяться как порочащие честь и достоинство заявителя", - заявили в суде и оставили в силе решение первой инстанции.

Намерен ли Максим Хамет обжаловать решение, уточнить не удалось - на момент публикации запросы, отправленные на электронные адреса Favea, оставались без ответов.

Председатель совета директоров Favea Group Максим Хамет судится за честь и достоинство, которые, по его мнению, оскорбили комментарии в блоге "Бандитская Самара" Олега Иванца, сообщает Volga News.

Сейчас Хабибулин-Хамет живет в Чехии и является акционером и председателем совета директоров Favea Group, специализирующейся на инжиниринге в фармацевтической отрасли. На сайте Favea сообщается, что Максим Хамет был принят в компанию в 1997 г. на должность менеджера отдела экспорта с целью расширения бизнеса на территорию стран СНГ. По времени это совпадает с активным участием компании в реализации проектов в России, Беларуси, Казахстане и на Украине.

Через два года Хамет стал руководителем отдела экспорта, затем коммерческим директором. В 2002 г. вошел в состав акционеров, а в 2012 г. возглавил совет директоров "и занимается вопросами стратегического развития Favea Group".

"Favea - ведущая европейская компания, занимающаяся фармацевтическим проектированием, реконструкцией и строительством фармацевтических заводов, фабрик, производств. За свою двадцатилетнюю историю Favea успешно реализовала множество проектов "под ключ" в Европе и построила более 50 объектов для крупнейших фармпредприятий России и стран СНГ", - отмечается на сайте компании.

В России Favea реализовывала проекты для ОАО "Нижфарм" (Нижний Новгород), ОАО "Ферейн" (Москва), ЗАО "Медисорб" (Пермь), ОАО "Татхимфармпрепараты" (Казань), ЗАО "Эвалар" (Бийск) и других.

Олег Иванец сейчас отбывает 7-летний срок в башкирской колонии за вымогательство у бизнесмена Сергея Шатило.

В 2017 г. за задетую честь с Иванцом, уже отбывавшим наказание, судился Минахмет Халиуллов, на то время председатель совета депутатов Промышленного района Самары. Он требовал удалить посвященную ему статью и взыскать 1 млн руб. компенсации. Суд обязал Иванца удалить публикацию, но размер компенсации снизил до 10 тыс. рублей. Сейчас Халиуллов обвиняется в коммерческом подкупе.

Также добиться удаления публикации и защиты чести и достоинства пытался бывший владелец строительной компании "Портал" Марат Мухаметшин. Однако после публикаций об этом в СМИ его представитель перестал являться суды, и иски были оставлены без рассмотрения.