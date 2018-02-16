Вопросы паводка 2018 года обсуждались на заседании регионального правительства под председательством Александра Нефедова. Об этом сообщает сайт правительства:

Участники заседания обсудили задачи по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод.

Как подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов, несмотря на большое количество выпавшего снега в зимнее время и обилие осадков в весенне-летний период, половодье и весенний паводок 2017 года прошли относительно спокойно.

По информации Приволжского УГМС, осеннее увлажнение почвы составило 103% – 123% от нормы. На территории Самарской области на 15 февраля 2018 года запасы воды в снеге в бассейнах рек от 23% до 117% от нормы (р. Самара и Большой Кинель 23-27%, остальных рек 79-117% от нормы).

В среднем по области на эту дату высота снежного покрова 30 см (91% от нормы), глубина промерзания почвы 38 см (при норме 70 см).

В прошлом году на эту дату были показатели: запас воды в снеге 93% - 149% от нормы, высота снежного покрова – 49 см, глубина промерзания почвы – 49 см.

«Анализ материалов позволяет предположить, что на большинстве рек области уровни воды в период весеннего половодья можно ожидать в пределах нормы и чуть выше неё, а в бассейне реки Малый Кинель – ниже нормы», - рассказал руководитель управления А.С. Мингазов.

Главам муниципалитетов поручено провести весь комплекс превентивных противопаводковых мероприятий.

Проверить готовность ГТС к безаварийной работе и пропуску паводковых вод.

Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев и пешеходных тоннелей.

Для предупреждения разрушений дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций провести проверку технической готовности всех зданий, сооружений и местных коммуникаций.

Выполнить работы по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными дорогами и переездами.

Подготовить к паводку ливневую канализацию и дренажные стоки водоотводящих каналов.

Александр Нефедов:

Благодаря своевременным превентивным мероприятиям нам в последние годы удаётся избегать серьёзных последствий. Поэтому и в этом году должен быть выполнен весь комплекс мер, направленных на подготовку к паводковому периоду.