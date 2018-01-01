Продолжается "народное голосование" по проектам реконструкции Загородного парка. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в августе 2018 года был объявлен открытый конкурс. Профессиональное жюри подвело итоги конкурса и определило победителей.

Но ни один проект не смог получить полного одобрениея и поэтому, по инициативе Дмитрия Азарова, было объявлено "народное голосование".

25 мая Дмитрий Азаров посетил Загородный парк и обсудил с посетителями парка, архитекторами, представителями профессионального сообщества предпочтения самарцев по развитию парка.

Вот, что написал Дмитрий Азаров в Instagram:

Ранее уже писал, что необходимо определить с жителями концепцию развития Загородного парка. В начале мая дал поручение установить информационные стенды с проектами, чтобы люди могли ознакомиться, увидеть возможные варианты реконструкции парка и оставить свои пожелания. ᅠ

Сегодня приехал проверить результат. К сожалению, ответственные лица плохо подошли к организации. Мне не понравилось то, что стенды невозможно смотреть, не задрав голову, многие элементы недоступны. Поручил в кратчайшие сроки исправить недочеты и сделать доступным для людей.

Как пишет "Волжская Коммуна", предварительные результаты проводимого опроса, и мнения, которые высказывают посетители парка, сходятся в одном: нужно максимально сохранить здесь живую природу, "городской лес", а аттракционам и шумным развлечениям предпочесть прогулочные маршруты, рекреационные зоны, возможности для семейного отдыха.

Архитектор Виталий Стадников отметил идею о восстановлении на склоне горнолыжной трассы. Глава региона подчеркнул, это решение требует отдельной проработки: "Убивать вид на Волгу из-за подъемников считаю неправильным, ведь многие приходят сюда посмотреть на знаменитые самарские закаты".

Ещё одна важная тема, решение которой предлагают все проекты — организация спуска к Волге, устройство пляжной и береговой зоны. И эксперты, и жители отдают предпочтение тем конструктивным элементам — лестницам, смотровым площадкам — которые максимально вписаны в существующий ландшафт.

Дмитрий Азаров заметил: "Доступ к реке надо продумывать, надо делать его удобным и комфортным, в том и числе и для людей, которые имеют ограничения по здоровью".

Требует реставрации и дача жены поручика Елены Сипиной. Один из проектов предлагает разместить в здании музей дачной культуры, многие высказываются за сохранение там кафе.

Зашла речь и о конюшне, расположенной на территории парка. Дмитрий Азаров отметил: "Я считаю, что ее надо сохранить. Но нужно сделать так, чтобы посетители могли видеть животных, общаться с ними. Надо разработать для неё современное архитектурное решение".

Глава региона поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, однако отметил, что презентация проектов сделана несовременно и неудобно: информационный баннер располагается высоко, многие элементы слишком мелкие, в целом сложно разобраться в представленной информации.

Губернатор поручил министерству строительства региона найти более современный и удобный для жителей вариант презентации в парке — чтобы можно было подробно ознакомиться с каждым проектом и понять, какие конкретно решения он предлагает в конкретных зонах парка.