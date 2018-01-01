Губернатор поздравил Гимназию №3 с 55-летием!

Вчера, 23:33

2 сентября Дмитрий Азаров поздравил с новым учебным годом воспитанников самарской гимназии №3. В этом году для учебного заведения линейка стала 55-й в истории.

Сегодня гимназия - одна из лучших в Самарской области. По итогам 2018 года она стала абсолютным победителем конкурса "Успешная школа России", чуть ранее ее отметили как лучшее учебное учреждение на конкурсе "100 лучших предприятий и организаций России" и на конкурсе "Школа высоких технологий".

Важной вехой в истории гимназии стал первый выпуск заочной физико-математической школы при МФТИ. Успехи самарского учебного заведения отмечены и за рубежом - она является ассоциированной школой ЮНЕСКО, находится под патронажем Посольства Франции в России, входит в сеть билингвальных школ. Каждый четвертый выпускник в 2019 году получил медали за особые успехи в учебе, 22 абитуриента защитили дипломы билингвальной секции при Посольстве Франции в РФ, гимназия подготовила множество победителей и призеров региональных и федеральных предметных олимпиад.

"Мы надеемся, что новый учебный год станет для нас еще более успешным, ярким и запоминающимся, потому что вы - лучшие дети на свете", - обратилась к гимназистам директор Светлана Ильина.

С Днем знаний учащихся, их родителей и педагогический коллектив поздравил губернатор. "Третья гимназия - одна их ведущих школ нашего города и Самарской области. Вам всем повезло здесь учиться", - отметил Дмитрий Азаров.

"Вы - замечательные, взрослые, умные, целеустремленные. У абсолютного большинства из вас уже есть цель, которую вы себе наметили. Нужно собраться и в этом году как следует подготовиться к экзаменам, чтобы там были только те отметки, которых хотите вы и ваши родители, - напутствовал губернатор выпускников этого года. - Уверен, все у вас получится".

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