"Гранта" столкнулась с тепловозом, водитель погиб

Сегодня, 14:06

7 июля, в Кошкинском районе автомобиль Lada Granta столкнулась с тепловозом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 12:10 57-летний водитель легковушки ехал по автодороге "Кошки-Б.Романовка-Ермаково-Андреевка". В пути следования автолюбитель нарушил правила проезда железнодорожного переезда без шлагбаума, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тепловозом. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте ДТП.

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке дороги и приступили к сбору необходимых материалов.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ТАКЖЕ
в рубрике

Как выводили деньги из "АктивКапитал Банка"

Авторитет Ильич рассказал, кто его заказал

Владельцев и топ-менеджеров ТОАЗа приговорили в суде

Задержан замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Йыйын прошел в Струковском парке
Традиционный башкирский праздник отметили в Самаре.
Как выводили деньги из "АктивКапитал Банка"
Миллиарды поделили 10 фирм и 16 граждан.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.