Минэкономразвития Самарской области подготовил проект постановления правительства «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Самары в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

Как стало известно, в Самаре накануне и в дни проведения матчей Чемпионата мира - 16,17,20,21,24,25,27,28 июня, 1,2,6 и 7 июля – будет полностью запрещена продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах.

Также запрет на продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре будет действовать с 14 июня по 15 июля в фанзоне на площади Куйбышева и прилегающей к ней территории.