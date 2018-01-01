30–31 марта в Самарском театре драмы покажут премьеру спектакля "Старый дом" по пьесе Алексея Казанцева. Это последняя работа Вячеслава Гвоздкова. Он репетировал спектакль в последние дни перед смертью.

Символично, что именно "Старый дом" станет последней работой Мастера. Именно спектаклем "Старый дом", он когда-то начал свою театральную карьеру. Вячеслав Гвоздков впервые поставил пьесу Казанцева в Кирове. В 1980 году, вскоре после выпуска из ЛГИТМиКа. К "Старому дому" Гвоздков возвращался еще раз в 1983-м, в Таллиннском молодежном театре.

Завершит работу Гвоздкова, его старый друг и главный режиссер Театра драмы Валерий Гришко. Сценография Станислава Бенедиктова, музыка Василия Тонковидова. В ролях: Наталья Ионова, Виолетта Шулакова, Владимир Морякин и Игорь Новиков.