Спасение здания Реального училища - первоочередная задача градозащиты. Однако, городские чиновник, на словах готовые к спасени, в реальности пытаются сразу же найти свою выгоду. Об этом в "Комсомолке" пишет Андрей Кочетков:

Мэрия оценила работы по консервации Реального училища в десятки раз выше, чем эксперты. Это стало понятно на выездном заседании Комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Гордумы Самары. Здесь чиновники озвучили свои подсчеты, по которым на подготовку проекта консервации здания нужно 5,7 миллионов рублей. 23 марта тендер предлагалось выставить на торги. Сама же консервация по предварительным подсчётам обойдётся в сумму порядка 50 миллионов рублей.

Президент некоммерческой организации "Ассоциация Реставраторов Поволжья" Владимир Фетисов считает такие работы сейчас избыточными. Он считает, что на неотложные реставрационные работы нужно 1,5 миллиона рублей – эта сумма в четыре раза меньше, чем названные департаментом градостроительства цифры.

Представитель «Самарареставрация» Владимир Фетисов считает, что, в первую очередь, было бы достаточно закрыть дыры в крыше, а также закрыть все окна в объекте, многие из которых сейчас выбиты, чтобы здание прекратило выстуживаться, а уникальные сохранившиеся дореволюционные интерьеры перестали разрушаться попадающими внутрь осадками. Кроме того, следует уделить внимание консервации самых уязвимых элементов интерьера. Таких, например, как витражи. Это, по мнению реставратора, нужно решить в срочном порядке до следующей осени. А к более капитальным работам переходить позже после того, как будет понятно подо что и на какие средства здание будет приспосабливаться в ходе реставрации.

Таким образом, общие расчёты по стоимости необходимых консервационных работ в оценках эксперта и Департамента градостроительства разнятся в десятки раз.