Городская администрация обещает тепло сегодня, после 16 часов

24 января 2019, 11:36

Повторный прорыв трубы на улице Стара-Загоры произошел вчера вечером. В двух районах Самары введено чрезвычайное положение. Работы на аварийном участке продолжались всю ночь. По прогнозам ликвидировать аварию удастся не ранее 16 часов.

Елена Рыжкова, пресс-секретарь городской администрации:

С учетом характера повреждения, на все работы потребуется примерно 12 часов. По имеющейся сейчас информации, подача теплоносителя начнется около 16.00.

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