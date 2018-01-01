Повторный прорыв трубы на улице Стара-Загоры произошел вчера вечером. В двух районах Самары введено чрезвычайное положение. Работы на аварийном участке продолжались всю ночь. По прогнозам ликвидировать аварию удастся не ранее 16 часов.

Елена Рыжкова, пресс-секретарь городской администрации:

С учетом характера повреждения, на все работы потребуется примерно 12 часов. По имеющейся сейчас информации, подача теплоносителя начнется около 16.00.