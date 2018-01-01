Городская администрация обещает тепло сегодня, после 16 часов
24 января 2019, 11:36
Повторный прорыв трубы на улице Стара-Загоры произошел вчера вечером. В двух районах Самары введено чрезвычайное положение. Работы на аварийном участке продолжались всю ночь. По прогнозам ликвидировать аварию удастся не ранее 16 часов.
Елена Рыжкова, пресс-секретарь городской администрации:
С учетом характера повреждения, на все работы потребуется примерно 12 часов. По имеющейся сейчас информации, подача теплоносителя начнется около 16.00.
ТАКЖЕ
в рубрике
В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин
Начальник ГИБДД Самары ушел на пенсию
Пришлось перекрыть проспект Кирова, чтобы в доме дали тепло
НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Сумма недостачи свыше 350 миллионов рублей.
Водитель не справился с управлением.