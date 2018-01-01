Глава департамента охоты и рыболовства покинул свой пост

29 ноября 2018, 14:56

Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области с 2008 г., покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До прихода в правительство области Вячеслав Лебедев служил в органах внутренних дел (с 1984 г.), откуда уволился с должности начальника управления собственной безопасности областного ГУ МВД.

Кто займет место главы департамента пока неизвестно.

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