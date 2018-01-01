Глава департамента охоты и рыболовства покинул свой пост
29 ноября 2018, 14:56
Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области с 2008 г., покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
До прихода в правительство области Вячеслав Лебедев служил в органах внутренних дел (с 1984 г.), откуда уволился с должности начальника управления собственной безопасности областного ГУ МВД.
Кто займет место главы департамента пока неизвестно.
ТАКЖЕ
в рубрике
Александр Нефёдов может уйти из правительства области
В двух районах Самары - Красноглинском и Октябрьском выбрали новых глав
Дмитрий Холин уходит из администрации губернатора и будет бороться за Жигулевск
Шахматов уходит, на пост ректора Университета претендуют три человека
НОВОЕ НА САМАРА.РУ
О его назначении стало известно 1 декабря.
Раскопки на Хлебной площади подогревают интерес к истории Самары.