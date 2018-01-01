Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области с 2008 г., покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До прихода в правительство области Вячеслав Лебедев служил в органах внутренних дел (с 1984 г.), откуда уволился с должности начальника управления собственной безопасности областного ГУ МВД.

Кто займет место главы департамента пока неизвестно.