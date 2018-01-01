«Бери все и не отдавай ничего!» Девиз, прозвучавший в голливудских фильмах про пиратов, по мнению тольяттинских журналистов, давно и успешно используется владельцами завода «Тольяттиазот» Владимиром и Сергеем Махлаями. Организовав преступное сообщество, долгие годы отец и сын Махлаи складывали принадлежащую «Тольяттиазоту» выручку себе в карман, распродавали за копейки заводское имущество, обманывали государство, уходя от налогов. Теперь, скрываясь от правосудия за рубежом, они продолжают выкачивать из работающего на износ предприятия последние деньги, но уже не своими руками. Заводом сегодня управляет Дмитрий Межеедов, который получил должность генерального директора на условии беспрекословного выполнения всех команд, поступающих из-за океана.

Первые результаты работы Межеедова на этом посту говорят за себя: за 3 квартала 2019 года при незначительно выросшей выручке себестоимость продаж увеличилась почти на миллиард рублей. То есть затраты на продажи растут быстрее самих продаж. Коммерческие расходы выросли еще сильнее – на 1,5 млрд рублей! Это при том, что валовая прибыль упала на 1,1 млрд рублей, чистая прибыль упала на 2,4 млрд рублей, а прибыль до налогообложения сократилась вообще на 3 млрд!

Огромные потери - главный итог работы этого управленца. А вот дела самого Межеедова, напротив, пошли в гору. Он живет в элитном корпоративном доме, на полном обеспечении, семья пользуется служебным автомобилем, им доставляют элитное корпоративное питание. В его владении также элитный коттедж стоимостью 30 миллионов рублей. А зарплата топ-менеджера составляет 4 миллиона рублей, что превышает месячный фонд оплаты труда отдельных цехов завода. Так владельцы завода Махлаи оценили результаты трудов Межеедова по снижению налогооблагаемой прибыли, увеличению коммерческих расходов, еще более массированному, чем раньше, выводу денег с предприятия.

Полный провал по экономике – вот главное, чего «добился» Межеедов после ухода с поста гендиректора Вячеслава Суслова, при котором, кстати сказать, обеспечивалась хоть какая-то финансовая и операционная стабильность предприятия.

Результаты деятельности гения экономики и производства Межеедова в полной мере испытал на себе и трудовой коллектив завода, который по итогам третьего квартала 2019 года по воле своего директора остался без премии.

Работу в ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов начал на позиции директора по корпоративному управлению и контролю. И сразу обратил на себя внимание полным отсутствием компетентности – коллеги вспоминают, что уже во второй половине 2012 г. бывший в тот период генеральный директор Королев Е.А. приказом запретил Межеедову получать любые документы по предприятию без письменного распоряжения собственника.

Межеедов начал свою деятельность с внедрения т.н. программы трансформации. За красивыми лозунгами стояла банальная минимизация затрат на производство, технологию, ремонты, охрану труда, экспертизы промышленной безопасности. Помимо этого, Межеедов создал систему нормативных документов управления и должностных инструкций, по которым руководители на местах лишились прав, но на них легко переложить ответственность. Сейчас Корпорация не отвечает за действия по управлению заводом в области производства. ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» не имеет аттестованных Ростехнадзором руководителей по конкретным разделам правил (ремонты, газ, проектирование, сосуды под давлением и прочее). Генеральный директор не аттестован вообще, а заместители по производству, технической политике, проектированию аттестованы только по общим правилам. В настоящее время «ТоАЗ» работает вообще без главного инженера. И самое важное, что по этим причинам привлечь к административной, уголовной ответственности за нарушения промышленной безопасности, или в случае возникновения ЧП с производственным травматизмом, должностных лиц будет нелегко.

Имя Дмитрия Межеедова в череде крупных ЧП, произошедших на «Тольяттиазоте», появляется в связи с аварией в январе 2016 года, связанной с разгерметизацией задвижки трубопровода в цехе транспортировки и подготовки аммиака №13. Причиной аварии стало привлечение непрофессиональной организации «Кросс» для работ по устранению течи-пропуска аммиака на крышке задвижки. Эта организация была выбрана лично Межеедовым. Он внедрил собственную систему проведения тендерных процедур, которая исключает принятие любого решения по заключению договоров большинством голосов без его согласия. То есть все работы и экспертизы выполняют компании, подконтрольные Межеедову.

В 2017 году, на конверторе метана в цехе №3 из-за резкого повышения температуры произошла авария. Причиной стало отсутствие технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности узла, а выполненный ремонт и изменения не были отражены в проектной документации, сам факт аварии скрыт и не выявлен инспекторами РТН.

В октябре 2018 года произошел взрыв печи риформинга на агрегате аммиака №4. Тогда причиной взрыва 3000 кубических метров природного газа стал ряд системных факторов. Заключение экспертизы промбезопасности на трубопроводы 3 и 4 цехов выдала компания «ТМС», которую также привлек лично Межеедов. Отметим, что «ТМС» обладает практически монопольным правом на проведение ЭПБ на «ТоАЗе».

28 октября 2019 года, произошло возгорание на агрегате аммиака №3. Агрегат был экстренно остановлен для внепланового ремонта. К слову, ЧП произошло прямо во время проходящей внеплановой проверки федеральной комиссии центрального аппарата Ростехнадзора, первой за 6 предыдущих лет.

Кстати, федеральный Ростехнадзор инициировал проверку на «Тольяттиазоте» не просто так, а после того, как до ведомства докатилась информация об угрожающей ситуации в сфере промбезопасности на заводе. В ходе проверки комиссия выявила более 360 серьезных нарушений в области промышленной безопасности. При этом отрудники ведомства в течение двух недель приходили на предприятие, но не могли вручить акт внеплановой проверки – так называемые «ответственные» сотрудники завода по распоряжению Межеедова скрывались от инспекторов и уклонялись от получения акта. И это вместо того, чтобы самым срочным образом исправлять нарушения, чтобы снизить риски аварий.

Вместо устранения сбросов аммиака, ревизии и ремонта трубопроводов, Дмитрий Межеедов распорядился выплачивать смехотворные, по меркам многомиллиардной выручки завода, штрафы. Используя в огромных количествах взрывоопасные и токсичные вещества – природный газ и аммиак – руководство «ТоАЗа» не желает задумываться о том, что пренебрежение нормами промбезопасности может привести к масштабной техногенной катастрофе. По всей видимости, суд также закрывает на это глаза, иначе как объяснить назначаемые им незначительные штрафы за нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей?

До проведенной в октябре 2019 года проверки комиссии центрального аппарата Ростехнадзора местное Средне-Поволжское управление РТН многие годы не желало замечать реального состояния заводского оборудования. За такое «индивидуальное» отношение сотрудников РТН к проблемам предприятия платились высокие гонорары. Все это делалось при посредничестве бывших сотрудников «ТоАЗа», специально внедренных в местный Ростехнадзор для решения этих вопросов: это бывший начальник управления делопроизводства Сергей Рузавкин, «работавший» в местном РТН в 2015-2016 гг., и Раися Абдрахманова, перешедшая с предприятия в надзорное ведомство на должность замначальника межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования. Она «трудится» в Ростехнадзоре и по сей день. Эти сотрудники стали доверенными лицами замруководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, через которого и еще нескольких руководящих работников местного Ростехнадзора снимались все проблемы «ТоАЗа», связанные с промышленной безопасностью.

Дмитрий Межеедов – менеджер, который до прихода на «ТоАЗ» никогда не работал на высших управленческих позициях. Он запомнился скандалом на Приаргунском производственном горно-химическом объединении. Там несколько лет назад в должности зама генерального директора по экономике и финансам этот деятель довел предприятие до грани полного прекращения работы, добычи и переработки стратегического сырья.

«Тольяттиазот» при таком руководстве может постигнуть та же участь. Выполняя приказы Махлаев, выжимая из производственного предприятия последнее, не вкладывая в промышленную безопасность ни копейки, Дмитрий Межеедов неуклонно ведет «ТоАЗ» к полному разорению и до предела увеличивает вероятность масштабной техногенной катастрофы в Тольятти.

Но зато прочие таланты этого руководителя, по всей вероятности, высоко оценены его зарубежными хозяевами, что подтверждает его 4-миллионная зарплата. При Межеедове небывалого размера достиг незаконный вывод средств с «Тольяттиазота». Это основная роль Межеедова на предприятии, которая еще больше возросла после ареста главы «Тольяттихимбанка» Александра Попова, ранее руководившего финансовым обеспечением группы Махлаев.

Межеедов курирует масштабный вывод денег сразу по нескольким каналам. Вот некоторые из них. Продолжается, как и ранее, практика занижения цен на экспортную продукцию «Тольяттиазота», отгружаемую через швейцарскую компанию Ameropa AG, которой владеет Эндрю Циви. Правда, надо отметить, что после передачи дела о мошенничестве на «ТоАЗе» в суд размер вывода средств завода уменьшился и в настоящее время не превышает 20% выручки. Однако с учетом огромных оборотов продаж сумма выводимых денег остается внушительной.

Сотни миллионов рублей выводятся мошенническим образом через созданную совместно с Виктором Казачковым систему фрахта, когда суда для отправки продукции завода покупателям нанимаются через подставные фирмы, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Через счета этих фирм прокачиваются большие деньги, которые оседают в карманах Махлаев и их подельников.

Еще один канал вывода финансовых средств с завода – фиктивные строительные подряды. Действует схема таким образом. Заключаются договора с подставными компаниями, близкими руководству «ТоАЗа», им платятся огромные авансы, которые закрываются фиктивными актами за невыполненные работы. Эти подрядчики – ООО «МСА-строй», ООО «Интертрейд», ООО «Энергострой» и др. Проходящие через них деньги частично обналичиваются и идут на коррупционные цели, а частично переводятся через офшоры все тем же Махлаям.

Незаконно выводятся деньги и через закупки оборудования по явно завышенным ценам через аффилированные с Махлаями фирмы. Одной из основных таких фирм является компания AM&GH, зарегистрированная лично на жену Сергея Махлая. Под видом дорогостоящего европейского оборудования она по завышенным ценам закупает дешевое, некачественное и несертифицированное китайское, оно и идет на завод. Кстати, из-за этого оборудования на заводе уже случались инциденты и серьезные аварии.

Несомненно, столь явные заслуги Дмитрия Межеедова в деле разорения «Тольяттиазота» впечатляют. По всей вероятности, они также впечатлят суд, когда он будет определять для Межеедова меру наказания и размер возмещения ущерба, ведь, несомненно, внушительный послужной список и результаты работы Межеедова на посту директора завода тянут на полноценное уголовное дело, где он будет проходить пособником Махлаев в мошенническом выводе средств с завода.

По материалам информационного портала "ТЛТгород.ru"