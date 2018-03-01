Газон футбольного поля - важнейшая часть стадиона, поэтому Правительство Самарской области уделяет особое внимание этому вопросу. Сайт правительства цитирует генерального подрядчика строительства стадиона - ООО «ПСО «Казань»:

Футбольный газон стадиона «Самара Арена» будет состоять преимущественно из мятлика и райграса. Эти сорта газонной травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля.

По словам специалистов, укладку рулонного газона, выращенного в Германии, начнут при плюсовых температурах, на эту работу уйдёт не более четырёх дней. Ещё около десяти – на то, чтобы «прошить траву» с помощью специальной электромашины, уберегающей поле от топливных пятен. Её комплектующие – искусственные нити в бабинах уже доставлены в Самару. Гигантская «швейная машинка» с лазерным наведением, прошив натуральный газон полиэтиленовыми нитками, сделает его особенно мягким и более износостойким.

В настоящее время над основанием футбольного поля стадиона установлена теплица для предварительного прогрева в условиях минусовых температур. Как только позволит температурный режим, парник оперативно разберут, и инженеры проведут заключительные работы по обустройству газона.

Толщина основания поля составляет около одного метра, оно включает шесть пластов: обогащенную песчано-гравийную смесь, геотекстиль, несколько пластов щебня, песка, плодородного слоя и собственно сам рулонный газон. Сложная дренажная система убережет его даже от проливных дождей. Поддерживать «спортивную форму» живого зелёного организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок. Общая протяженность тёплых труб достигает 37 километров, что сравнимо с расстоянием от Самары до аэропорта Курумоч.