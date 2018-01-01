28 февраля Совет Железнодорожного района Самары соберется на внеочередное заседание, чтобы принять решение Галины Андрияновой отказаться от депутатского мандата. 1 марта пройдет экстренное заседание думы Самары о сложении Андрияновой полномочий председателя. Об этом сообщает "Самарское Обозрение":

Кто займет место Андрияновой в городской Думе неизвестно. Как сообщают источники, близкие к правительству области, Галина Андриянова получила предложение занять пост замминистра социально-демографической и семейной политики.