Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали руководителя фонда капремонта 63-го региона Михаила Архипова. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Эти события дают ответ на вопрос: надо ли было платить Фонду деньги?

Конфликты вокруг Фонда возникали с момента его создания, но теперь становится ясно, что мнение граждан, считавших фонд коррупцинной кормушкой ближе к истине, чем обтекаемые заявления врио о том, что к Фонду "есть претензии по качеству".

А вот биография арестованного руководителя, размещенная на сайте самого Фонда.

Архипов Михаил Валериевич