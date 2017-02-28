Сегодня, 12:07
Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали руководителя фонда капремонта 63-го региона Михаила Архипова. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Эти события дают ответ на вопрос: надо ли было платить Фонду деньги?
Конфликты вокруг Фонда возникали с момента его создания, но теперь становится ясно, что мнение граждан, считавших фонд коррупцинной кормушкой ближе к истине, чем обтекаемые заявления врио о том, что к Фонду "есть претензии по качеству".
А вот биография арестованного руководителя, размещенная на сайте самого Фонда.
Архипов Михаил Валериевич
- Дата рождения: 04.04.1981
- Наименование должности: Временно исполняющий обязанности генерального директора
- Период работы в должности: с 28.02.2017
- Основание назначения: Распоряжение Правительства Самарской области от 28.02.2017 № 139-р
- Информация о трудовом договоре (срочный/бессрочный, если срочный указать на какой срок заключен): Бессрочный
- Образование с указанием учебного заведения, специальности и периода обучения: Высшее профессиональное.
- 2000-2004 г. г., Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Самарский филиал, специальность «Юриспруденция»
- Опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием стажа работы (в годах): 7 лет
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