16 апреля, сотрудники УФСБ России по Самарской области провели обыски в рамках расследования коррупционного дела. Об этом сообщает Volga News

По данным источника в правоохранительных органах, обыски прошли в служебном кабинете и по месту жительства начальника ОП №24 Центрального района Тольятти Владимира Мясникова. По делу он сейчас проходит свидетелем.

Подозреваемым является один из его подчиненных, которого ранее задержали за взятку. Дело расследуется в СУ СК РФ по Самарской области.

Владимир Мясников возглавляет ОП №24 с сентября 2018 г., до того работал в ОП №23 (Комсомольский район) и ОП №22 (Автозаводский район) Тольятти.