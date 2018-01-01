Сообщение опубликовал Департамент образования Самары в своем аккаунте в Твиттере:

"В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе Последнего звонка на 24 мая. Приносим извинения за доставленные неудобства".