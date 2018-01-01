Финал Кубка России по футболу важней "Последнего звонка"
14 мая 2019, 14:50
Сообщение опубликовал Департамент образования Самары в своем аккаунте в Твиттере:
"В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе Последнего звонка на 24 мая. Приносим извинения за доставленные неудобства".
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