Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре!

Сегодня, 14:06

Финальный матч Кубка России-2018/19 будет сыгран в Самаре на "Самара Арене", об этом сообщает официальный "твиттер" РФС.

Игра запланирована на 22 мая. Соответствующее решение было принято на исполкоме РФС, который прошел в четверг в Москве в Доме футбола.

В полуфиналах турнира встречаются "Урал" и "Арсенал" (первый матч – 1:0), а также "Локомотив" и "Ростов" (первый матч – 2:2).

Ответные игры состоятся 15 мая.

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